Мосбиржа начнёт выявлять манипуляции на рынке с помощью ИИ — нейросеть должна повысить доверие к торгам

Московская биржа внедряет ИИ для выявления операций с признаками манипулирования рынком, сообщили Forbes представители площадки. Система охватит весь процесс расследования манипуляций. Сначала ИИ автоматически проанализирует сделки и выявит подозрительные паттерны — затем результаты передадут специалистам для финального рассмотрения.

ИИ возьмёт на себя рутинный анализ данных — эксперты сосредоточатся на разборе сложных кейсов

ИИ-инструментарий будет применяться на всех этапах расследования манипулирований рынком, подчеркнули в Мосбирже. С его помощью специалисты смогут:

отслеживать сигналы автоматизированного анализа сотен тысяч сделок и связанных метрик взаимной торговли;

выявлять признаки скоординированных действий участников рынка;

формировать базу поведенческих профилей для дальнейшего изучения экспертами.

По оценке старшего управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирины Грековой, в течение одного-двух лет глубокая автоматизация процессов освободит специалистов от рутинного анализа данных — они смогут сосредоточиться на разборе сложных кейсов.

В итоге биржа рассчитывает одновременно увеличить число расследований и сократить сроки принятия мер.

С помощью ИИ Мосбиржа хочет укрепить доверие к торгам

В Мосбирже считают, что развитие технологических инструментов контроля — одно из ключевых направлений повышения устойчивости и прозрачности рынка. По словам Ирины Грековой, главное преимущество ИИ — в скорости обработки больших массивов данных, которую невозможно обеспечить силами только человеческой экспертизы.

Площадка рассчитывает, что новые технологии помогут укрепить доверие участников к организованным торгам.

Контекст

Московская биржа последовательно развивает ИИ-направление. В августе 2025 года площадка утвердила AI-стратегию до 2028 года. В рамках стратегии Мосбиржа планирует сформировать собственную экосистему искусственного интеллекта, объединяющую внутренние разработки и готовые решения. Председатель правления Виктор Жидков отметил, что с помощью ИИ биржа рассчитывает предложить рынку новый уровень сервисов и перестроить внутренние процессы.

В июне 2026 года на Мосбирже прошли первые тесты торгов с использованием автономных ИИ-агентов — из 50 алгоритмов прибыль смогли получить только пять. В рамках соревнования ИИ-агенты получили по 1 млн виртуальных рублей для торговли. При этом торги ограничили набором из 20 акций.