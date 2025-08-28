Московская биржа взяла курс на искусственный интеллект

Московская биржа закрепила для себя технологический маршрут на ближайшие годы. До 2028-го компания планирует сформировать собственную экосистему искусственного интеллекта, которая объединит внутренние разработки и готовые решения. Задача — улучшить клиентский опыт, внедрить новые сервисы и перестроить корпоративные процессы так, чтобы AI стал их естественной частью.

ИИ выходит к клиентам

Главный приоритет стратегии — пользовательские сервисы. Биржа намерена внедрить цифровых агентов: часть из них будет заточена под конкретные продукты, а часть — под решение комплексных финансовых задач.

Параллельно меняется и маркетплейс «Финуслуги»: туда встроят ИИ-инструменты, которые расширят текущий функционал и станут фундаментом для будущих сервисов.

Ассистенты внутри компании

Перемены коснутся и внутренних рабочих процессов. Сотрудникам предоставят доступ к набору инструментов на базе искусственного интеллекта: от генераторов кода и сервисов для встреч до персонального ассистента MOEX Insight. Под эти задачи создаётся техническая основа, которая позволит гибко подключать разные языковые модели и компоненты.

Гибкая архитектура без монополии

Важный принцип стратегии — не зависеть от одного технологического игрока. Для разных задач будут применяться модели разного масштаба и типа, что даёт возможность подстраивать решения под конкретные кейсы и держать инфраструктуру независимой.

Позиция руководства

Председатель правления Виктор Жидков объяснил, что стратегия задаёт долгосрочный курс для всей группы. Он отметил, что с помощью искусственного интеллекта Московская биржа рассчитывает предложить рынку новый уровень сервисов, а внутри компании перестроить процессы под подход AI-first.

Жидков также подчеркнул, что технологии рассматриваются как инвестиция в будущее: биржа хочет стать надёжным партнёром лидеров рынка и драйвером совместных инициатив, которые будут формировать отраслевые стандарты.

Контекст

Ещё весной 2025 года Московская биржа присоединилась к клубу «Искусственный интеллект в финансовой отрасли». Его инициаторами стали Альянс в сфере ИИ и Ассоциация ФинТех. В рамках работы клуба формируется единая методика оценки эффективности внедрения AI — первый подобный инструмент на российском рынке.

Что это значит для отрасли

Для крупнейшей торговой площадки страны ставка на искусственный интеллект — это не очередная цифровизация, а попытка задать новые правила игры. Биржа уже обслуживает широкий спектр инструментов — от акций и облигаций до валюты и товарного рынка. Теперь к этому добавляется AI, который в перспективе станет стандартом финансовой инфраструктуры. Для игроков рынка это сигнал: конкурировать без нейросетей в ближайшие годы будет невозможно.





