В Госдуме одобрили новые правила раскрытия налоговой тайны — принципы обмена данными с торговыми сетями изменятся

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке раскрытия налоговой тайны – сведений о налогоплательщике, которые получают государственные органы. Инициатива поможет профильным ведомствам оперативно обмениваться информацией о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Кроме того, федеральные органы исполнительной власти смогут осуществлять полноценный мониторинг цен на товары на всей цепочке поставок и при необходимости принимать соответствующие меры регулирования.

Сведения о сделках и ценах останутся конфиденциальными

Законопроект о раскрытии налоговой тайны предусматривает изменения в статьи 5 и 20 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Поправки позволят ФНС передавать отдельные сведения, составляющие налоговую тайну, другим государственным органам. Речь идёт, в частности, о данных о ценах на продовольственные товары, сделках, выручке и других финансовых показателях участников рынка.

При этом авторы инициативы подчёркивают, что режим налоговой тайны сохранится. Порядок передачи и хранения информации, а также ответственность за её утрату будут определены отдельно. Доступ к данным получат только уполномоченные сотрудники профильных ведомств.

Законопроект должен усилить контроль за ценами

По замыслу авторов инициативы, обмен информацией позволит государству отслеживать формирование цен на всех этапах цепочки поставок и быстрее выявлять причины их роста. Сами данные планируется использовать для анализа ситуации на рынке и принятия решений в случае необоснованного повышения стоимости товаров.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам считают, что новый механизм сделает мониторинг цен более эффективным и повысит прозрачность торговых операций. Ожидается, что он поможет оперативнее выявлять нарушения и принимать меры при возникновении ценовых дисбалансов.