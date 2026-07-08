Яндекс Фабрика открыла свой первый постоянный магазин — точка бренда Muted открылась в Екатеринбурге

Яндекс Фабрика открыла офлайн-магазин бренда одежды Muted в Екатеринбурге, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Новая точка стала первым постоянным пространством бренда за пределами Москвы. В магазине представлены базовые коллекции мужской и женской одежды.

Магазин открылся в пространстве «Универмаг В»

Новый магазин площадью 56 кв. м начал работу в «Универмаге В» — корнер расположился на втором этаже торгового пространства.

В отличие от ранее открытых поп-ап-магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, новая точка будет работать на постоянной основе. В компании рассчитывают, что магазин позволит познакомить с брендом больше покупателей за пределами столицы.

В магазине представлена летняя коллекция Muted

Сейчас в ассортименте магазина доступны летние модели бренда: футболки, рубашки, ветровки, брюки и нижнее бельё для мужчин и женщин.

В Яндекс Фабрике отмечают, что одежда Muted относится к среднему и низкому ценовому сегменту. В офлайн-магазине покупатели могут примерить вещи, оценить качество материалов и подобрать готовые сочетания одежды.

Контекст

Muted — один из брендов Яндекс Фабрики, производственного подразделения Яндекса, которое выпускает товары в различных категориях.

Развитие офлайн-направления Яндекс начал в ноябре 2025 года, когда открыл первый поп-ап-магазин Muted в московском торговом центре «Авиапарк». Весной 2026 года Яндекс Фабрика запустила мультибрендовый поп-ап в «Метрополисе», а затем открыла первый региональный корнер с несколькими собственными брендами в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге.

Помимо одежды Яндекс развивает бренды товаров для дома Pragma, компьютерной техники Lunnen, аксессуаров для электроники Commo и другие. Всего в портфель Яндекс Фабрики входят 11 брендов, объединяющих более 14 тыс. товаров в 367 категориях.