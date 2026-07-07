Россияне взяли кредиты на 1,16 трлн рублей — объёмы выдачи почти достигли уровня 2024 года

В июне 2026 года российские банки выдали физическим лицам кредиты на 1,16 трлн рублей — это максимум с декабря прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG. Объём выдач вырос на 17,2% к маю и в полтора раза превысил показатель июня 2025-го. Последний раз сопоставимые цифры фиксировались в августе 2024 года — до начала цикла повышения ставки ЦБ. Рост показали все сегменты кредитования.

Выдачи ипотеки достигли рекордных 475 млрд рублей — из-за ажиотажа вокруг семейной программы

Главным драйвером роста кредитования стала ипотека:

выдачи ипотеки за месяц подскочили на 47,3% — до 475,1 млрд рублей;

число сделок выросло на 35,5% к маю и достигло 99,1 тыс. — это почти на 60% больше, чем годом ранее;

средний размер кредита прибавил 8,7% и составил 4,79 млн рублей;

по итогам первого полугодия россияне взяли ипотеку на 2,18 трлн рублей — на 50% больше, чем за тот же период 2025-го.

Ажиотажный спрос объясняется опасениями заёмщиков по поводу ужесточения условий семейной ипотеки. По данным «Дом.РФ», с 14 по 21 июня число заявок по программе достигло 33,7 тыс. — максимума с января текущего года.

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Ранее власти планировали повысить ставку с 1 июля для отдельных категорий заёмщиков и ограничить льготную ставку первыми 15 годами кредита. Однако 29 июня Минфин перенёс изменение условий программы на 1 октября.

В числе выросших сегментов — кредиты наличными, автокредиты и POS-кредиты

Выдачи кредитов наличными увеличились на 2,93% к маю — до 494 млрд рублей. Показатель обновляет максимумы четвёртый месяц подряд и приближается к уровням августа 2024 года — тогда объём составил 554,9 млрд рублей. Средний чек кредита вырос на 6% и достиг 204,9 тыс. рублей.

Автокредиты прибавили скромнее всего — всего 1,4% к маю, до 175,3 млрд рублей. При этом год к году сегмент вырос на 32,2% в денежном и 13% в количественном выражении.

POS-кредиты*POS-кредит — это разновидность экспресс-кредита, который можно оформить прямо в магазине, салоне продаж, на маркетплейсе или в интернет-магазине без визита в банк. на покупку товаров в магазинах увеличились на 11,3% к маю — до 22 млрд рублей. При этом они по-прежнему отстают от прошлогодних уровней: минус 8% по сумме сделок и минус 52% по числу договоров.

Рост кредитования насторожил ЦБ — регулятор снизил ставку всего на 25 б.п.

Ускорение кредитования в последние месяцы отмечали и в ЦБ. 19 июня Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%. Это уже девятое подряд снижение с начала цикла смягчения, который стартовал в июне 2025 года. Однако шаг оказался самым осторожным за всё это время — всего 25 базисных пункта.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила выбор в пользу минимального шага в снижении ставки именно кредитной активностью. По её словам, рост кредитования существенно ускорился и может «ограничить пространство» для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Эльвира Набиуллина отметила, что совокупное влияние кредитного и бюджетного каналов уже требует «большей жёсткости, чем было заложено в нашем апрельском прогнозе».

Контекст

В 2025 году банки резко сократили выдачу потребительских кредитов: уровень одобрения упал с 52% до 17%. Общий объём просроченной задолженности вырос на 400 млрд рублей — до 1,5 трлн. На этом фоне россияне активно использовали механизм самозапрета на кредиты: за год граждане подали около 20 млн заявлений на установку ограничений, и к концу года самозапрет действовал у 17,3 млн человек.

В 2026 году динамика начала меняться. В апреле выдача потребительских кредитов выросла на 47,5% год к году, достигнув 1,81 млн. Спрос на кредиты от МСП вырос втрое. Рынок автокредитования показал рост совокупного объёма на 19%.