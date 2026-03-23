С начала года в России оформили автокредитов на 213,07 млрд ₽: средний чек вырос до 1,5 млн ₽ по сравнению с 2025-м
Совокупный объем кредитов вырос на 19% за год
С начала 2026 года в России выдали 139,29 тыс. автокредитов на общую сумму 213,07 млрд рублей, следует из данных Объединённого кредитного бюро. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество сократилось на 4%, тогда как совокупный объём, напротив, увеличился на 19%. Россияне стали брать кредиты реже, но на более крупные суммы.
В начале 2026-го на новые машины стали брать меньше автокредитов
В январе этого года в России было оформлено 64,43 тыс. автокредитов на 97,27 млрд рублей. За февраль 2026-го объём выданных автокредитов составил 74,86 тыс. договоров на 115,8 млрд рублей.
В феврале 2026-го на покупку новых машин пришлось 66% всех автокредитов по количеству и 69% по объёму. В январе этого года показатели составляли 64% и 68% соответственно.
Годом ранее доля новых автомобилей была выше — около 68% как по количеству, так и по объёму.
Средний срок кредита в 2026-м вырос почти на 8 месяцев по сравнению с 2025-м
Средний размер автокредита в феврале 2026 года достиг 1,5 млн рублей — это на более чем 300 тыс. рублей выше уровня прошлого года. При этом средний срок кредитования увеличился до 71 месяца (почти 6 лет) против 64 месяцев (5 лет 4 месяца) годом ранее.
Реальная переплата по кредиту с учётом основного долга, процентов, страховки и комиссии, в феврале составила 21,46%. Это выше январского уровня — он составил 21,24%, но ниже показателя февраля 2025 года — 24,33%.
Топ регионов-лидеров по объёмам кредитов на автомобили
Наибольший объём кредитования в феврале 2026 года показали следующие регионы:
— Москва — 11,29 млрд ₽;
— Московская область — 9,71 млрд ₽;
— Санкт-Петербург — 6,70 млрд ₽;
— Краснодарский край — 6,11 млрд ₽;
— Татарстан — 5,41 млрд ₽.
Самые крупные кредиты выдавались в Москве (в среднем 2,14 млн ₽), Магаданской области (1,94 млн ₽) и Подмосковье (1,91 млн ₽).
В январе 2026 года объёмы кредитов на автомобили показали минимальные значения за три года
Эксперты Объединённого кредитного бюро отмечают, что рост в феврале выглядит умеренным на фоне слабого января, когда продажи рухнули до минимальных значений за три года.
Покупателей отталкивают следующие факторы:
- высокие процентные ставки,
- увеличение среднего чека,
- ужесточение требований к заёмщикам, включая учёт только официальных доходов,
- сезонные особенности, включая погодные условия.
Рынок автокредитования в России демонстрирует восстановление после провала в начале 2026 года, но остаётся под давлением высоких ставок и регулирования. Рост объёмов обеспечивается увеличением среднего чека, тогда как спрос остаётся ограниченным.
