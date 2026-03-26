Лишь 17% кредитов одобряли в России в 2025 году — на этом фоне стали расти суммы в запросах на микрозаймы

В 2025 году банки одобряли лишь 17% заявок на потребительские кредиты против 52% годом ранее, выяснил финансовый маркетплейс «Сравни». Общий объём запрошенных кредитов сократился с 830,8 млрд до 607,6 млрд рублей. На этом фоне средняя сумма запрашиваемого микрозайма выросла на 23% — активный интерес к таким кредитам проявляет молодёжь.

Спрос на кредиты снижается во всех крупных городах

Сумма запрошенных потребительских кредитов в России снизилась с 830,8 млрд рублей в 2024 году до 607,6 млрд рублей в 2025 году.

Падение особенно заметно в крупных городах:

в Москве объём снизился с 122,8 млрд до 44,2 млрд рублей,

в Санкт-Петербурге — с 41,4 млрд до 16,2 млрд,

в Самаре — с 19 млрд до 4,4 млрд рублей.

Средняя сумма запрошенного кредита по стране сократилась с 787,5 тыс. до 643,4 тыс. рублей. Исключением стала Москва: здесь средний запрос вырос с 996,5 тыс. до 1 040,5 тыс. рублей — это максимальный показатель среди регионов.

В России одобряют всё меньше заявок на кредиты

Самое заметное изменение на российском кредитном рынке, произошедшее в 2025 году, — резкое снижение уровня одобрения кредитов. Если в 2024 году банки одобряли 52% заявок, то в 2025-м — только 17%.

Лучшие показатели одобрений зафиксированы в Казани (27%), Санкт-Петербурге (26%) и Нижнем Новгороде (25%). Минимальный уровень — в Тюмени (18%).

Женщины стали чаще брать кредиты

Основной возрастной сегмент заёмщиков — 30–39 лет, на него приходится 37%. При этом доля клиентов до 30 лет выросла с 31% до 34%. Доля мужчин среди заёмщиков снизилась с 59,84% до 58,67%, женщин — выросла до 41,33%.

Средний кредитный рейтинг россиян вырос с 584 до 618 баллов. Лидирует Москва с показателем 638 баллов, на втором месте Санкт-Петербург — 623 балла, а наибольший прирост зафиксирован в Самаре, Нижнем Новгороде и Тюмени — по +53 балла.

Самая популярная сумма вклада — 300–450 тыс. ₽

Россияне чаще выбирают краткосрочные вклады — на 3 месяца, 6 месяцев и 1 год, и такая структура сохраняется во всех регионах. Интерес к вкладам чаще проявляют мужчины — 60% по стране, а самая активная возрастная группа — 25–35 лет.

Наиболее востребованные суммы вкладов по стране — 300–450 тыс. рублей, а также 550–750 тыс. и 750–850 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону чаще выбирают более крупные суммы — 550–750 тыс. рублей, тогда как в остальных городах — 350–450 тыс. рублей.

Средняя сумма запрошенного микрозайма выросла

Средняя сумма запрошенного микрозайма выросла на 23% и достигла 22 186 рублей. В Москве показатель составляет 24 939 рублей. В Санкт-Петербурге — 23 769 рублей. В других городах — от 21 359 до 22 655 рублей.

Максимальный запрашиваемый займ вырос втрое — со 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

При этом фактически выдаваемые суммы значительно ниже:

в Москве — 12 377 рублей;

в Санкт-Петербурге — 11 901 рубль;

в среднем по стране — 10 589 рублей (+23%).

Среди клиентов микрофинансовых организаций мужчины составляют 61%, женщины — 39%. Молодёжь также активно проявляет интерес к микрозаймам: число заёмщиков до 35 лет выросло в четыре раза.