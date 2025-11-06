Долги по кредитам в России достигли 1,5 трлн ₽ в 2025-м

Просрочка по кредитам в России продолжает расти во всех сегментах, а банки ужесточают скоринг и сокращают лимиты по кредитным картам. По данным Объединённого Кредитного Бюро и финансового маркетплейса «Выбери.ру», за 2025 год объём просроченной задолженности вырос на 400 млрд рублей. Молодёжь тем временем теряет интерес к кредитам: доля заёмщиков младше 25 лет снизилась почти в 1,5 раза. Основная нагрузка по выплатам сместилась на возрастную группу 30–45 лет.

Молодёжь в России берет всё меньше кредитов

По данным Объединённого Кредитного Бюро, за 9 месяцев 2025 года доля заёмщиков в возрасте 25–45 лет выросла до 59,4% по количеству выданных кредитов (за 9 месяцев 2024 года было 56,5%). Молодёжь, наоборот, уходит с рынка: доля клиентов до 25 лет сократилась с 16,2% до 12,9%.

«Выбери.ру» подтверждает, что основной спрос на потребительские кредиты и рассрочки сейчас идёт от 26–35-летних, а зумеры остаются наименее закредитованной группой. При этом 30–40-летние чаще сталкиваются с трудностями при выплатах, особенно по ипотеке, оформленной в 2020–2022 годах.

Просрочка по кредитам в России растёт во всех сегментах

Согласно данным ОКБ, просрочка увеличилась с 0,6% в I квартале 2023 года до 1,1% в середине 2025-го — причем по всем видам кредитов.

По ипотеке — с 0,2% до 0,5% (с 28 млрд до 95 млрд рублей), по кредитным картам — с 1,7% до 2,5% (с 30,7 млрд до 87,5 млрд рублей).

По информации «Выбери.ру», общий объём просроченной задолженности к маю 2025 года достиг 1,5 трлн рублей, что на 400 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Только за I квартал 2025 года доля просроченных кредитов по сравнению с IV кварталом 2024 года в ВТБ выросла с 3,9% до 4,8%, а объём ипотек с признаками проблем у Сбера вырос на 90% — их доля достигла 2,6% портфеля.

Банки чаще дают кредиты клиентам с высоким рейтингом

В III квартале 2025 года, по данным ОКБ, 65% всех кредитов получили заёмщики с рейтингом выше 800 баллов. Они же заняли 79% от общего объёма выданных средств. Клиенты с рейтингом ниже 700 баллов составили только 10% всех заёмщиков. Средний рейтинг по стране держится на уровне 708 баллов.

«Выбери.ру» добавляет, что банки ужесточили скоринг и снижают лимиты по кредитным картам: если в 2024 году популярными были карты с лимитом свыше 150 тыс. рублей, то в 2025-м большинство клиентов выбирают 50–100 тыс. рублей.

Срок выданных кредитов в России сократился

По данным ОКБ, сроки кредитов заметно сократились. Кредиты наличными оформляют теперь в среднем на 28–35 месяцев (в 2024 году — 38–42), а POS-займы (без визита в банк) — всего на 14 месяцев (год назад — 22 месяца).

Автокредиты и ипотека остаются стабильными — около 70 месяцев и 21–22 года соответственно.

«Выбери.ру» подтверждает, что половина всех кредитов в 2025 году выдаётся на срок от 1 до 5 лет, а долгосрочные (7–10 лет) занимают не больше 6% сделок. Средняя сумма кредита остаётся в диапазоне 200 тыс. — 1 млн рублей.

Наиболее уязвимые сегменты по просрочкам — кредиты наличными и карты

По данным бюро, уровень просрочки по кредитам наличными за два года вырос с 0,9% до 2,1%, то есть в 2,3 раза, а объём задолженности увеличился с 76 млрд до 147 млрд рублей — почти вдвое.

На рынке кредитных карт аналогичный тренд: рост просрочек почти на 60 млрд рублей за два года. «Выбери.ру» фиксирует, что по необеспеченным потребительским кредитам уровень невозвратов превысил 16%, и это крупнейший показатель среди всех розничных сегментов.

В России снизилась доля досрочных погашений кредитов

По данным «Выбери.ру», доля досрочных выплат по ипотеке в 2024 году снизилась до 3,9% от портфеля — это минимальный показатель за последние годы. В 2025 году тенденция к снижению сохранилась, указывают аналитики финансового маркетплейса, однако точных цифр не приводят.

Количество процедур банкротства остаётся на высоком уровне. В 2024 году их было около 500 тыс., а за первое полугодие 2025-го — ещё 250 тыс. Если темпы сохранятся, по итогам года показатель будет сопоставим с прошлогодним уровнем.

Контекст

За два года количество активных заёмщиков в России выросло на 5,4% — с 44,5 млн в начале 2023 года до 46,9 млн во II квартале 2025-го. Общий объём кредитного портфеля увеличился с 26,3 до 34,8 трлн рублей, но при этом уровень просрочки почти удвоился.

По данным «Выбери.ру», 42% россиян в 2025 году занимались рефинансированием и объединением долгов, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить рост задолженностей по кредитам.

Фото: Tunyada Kongkapan / Getty Images