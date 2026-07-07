Авито назначил нового директора по горизонтальным продуктам — топ-менеджер будет отвечать за рекламу, финтех и ИИ

Авито назначил нового директора по горизонтальным продуктам — топ-менеджер будет отвечать за рекламу, финтех и ИИРанее Сергей Хакимов руководил запуском ключевых сервисов в «Авито Товары»
Авито назначил нового старшего директора о горизонтальным продуктам — им стал Сергей Хакимов. Теперь топ-менеджер будет курировать сразу несколько продуктовых направлений — в том числе рекламу, финансовые сервисы и развитие технологий искусственного интеллекта во всей компании. Ранее Хакимов руководил продуктовым развитием «Авито Товаров», где отвечал за запуск ключевых сервисов платформы.
Новый топ-менеджер будет контролировать работу всех продуктовых команд Авито
На новой должности Сергей Хакимов будет отвечать за развитие дирекций рекламы, монетизации, финансовых сервисов и подразделения, создающего продукты для частных пользователей и профессиональных продавцов.
Кроме того, в зону ответственности Хакимова войдет работа продуктового офиса, который занимается развитием инструментов и методик работы всех продуктовых команд Авито.
В компании рассчитывают, что единый подход к управлению позволит развивать разные сервисы как части одной экосистемы и сделать взаимодействие пользователей с платформой более удобным.
Новый топ-менеджер уже запустил несколько крупных сервисов Авито
Сергей Хакимов работает в Авито с апреля 2022 года. С мая 2024 года он занимал должность старшего директора по продукту вертикали «Авито Товары». Под его руководством Авито развивало сервис доставки и запустило ряд новых продуктов. В частности, в компании появились:
- самовывоз,
- доставка крупногабаритных товаров,
- федеральные распродажи,
- корзина покупок,
- поиск совместимых автозапчастей по VIN-коду или государственному номеру автомобиля,
- подсказки рекомендуемой цены при размещении объявлений,
- сервис Авито Премиум,
- решение Авито для бизнеса.
До Авито новый топ-менеджер работал в EY и «Леруа Мерлен»
Сергей Хакимов занимался консалтингом для компаний розничной торговли в аудиторской сети EY.
Позже он стал первым директором по продукту в «Леруа Мерлен», где отвечал за развитие цифровых продуктов, а затем возглавил направление клиентского опыта.