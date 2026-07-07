Авито назначил нового директора по горизонтальным продуктам — топ-менеджер будет отвечать за рекламу, финтех и ИИ

Авито назначил нового старшего директора о горизонтальным продуктам — им стал Сергей Хакимов. Теперь топ-менеджер будет курировать сразу несколько продуктовых направлений — в том числе рекламу, финансовые сервисы и развитие технологий искусственного интеллекта во всей компании. Ранее Хакимов руководил продуктовым развитием «Авито Товаров», где отвечал за запуск ключевых сервисов платформы.

Авито открыла доступ к ИИ-ассистенту для 500 тыс. предпринимателей — нейросеть помогает продавать товары Технология избавляет продавцом от рутинных задач и помогает создавать описания товаров Читайте также

Новый топ-менеджер будет контролировать работу всех продуктовых команд Авито

На новой должности Сергей Хакимов будет отвечать за развитие дирекций рекламы, монетизации, финансовых сервисов и подразделения, создающего продукты для частных пользователей и профессиональных продавцов.

Кроме того, в зону ответственности Хакимова войдет работа продуктового офиса, который занимается развитием инструментов и методик работы всех продуктовых команд Авито.

В компании рассчитывают, что единый подход к управлению позволит развивать разные сервисы как части одной экосистемы и сделать взаимодействие пользователей с платформой более удобным.

Новый топ-менеджер уже запустил несколько крупных сервисов Авито

Сергей Хакимов работает в Авито с апреля 2022 года. С мая 2024 года он занимал должность старшего директора по продукту вертикали «Авито Товары». Под его руководством Авито развивало сервис доставки и запустило ряд новых продуктов. В частности, в компании появились:

самовывоз,

доставка крупногабаритных товаров,

федеральные распродажи,

корзина покупок,

поиск совместимых автозапчастей по VIN-коду или государственному номеру автомобиля,

подсказки рекомендуемой цены при размещении объявлений,

сервис Авито Премиум,

решение Авито для бизнеса.

До Авито новый топ-менеджер работал в EY и «Леруа Мерлен»

Сергей Хакимов занимался консалтингом для компаний розничной торговли в аудиторской сети EY.

Позже он стал первым директором по продукту в «Леруа Мерлен», где отвечал за развитие цифровых продуктов, а затем возглавил направление клиентского опыта.