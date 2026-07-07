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Авито назначил нового директора по горизонтальным продуктам — топ-менеджер будет отвечать за рекламу, финтех и ИИ

Ранее Сергей Хакимов руководил запуском ключевых сервисов в «Авито Товары»
07 июля 2026, 17:50
Время прочтения 2 минуты
Сергей Хакимов
Бизнес
Карьера
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Авито назначил нового старшего директора о горизонтальным продуктам — им стал Сергей Хакимов. Теперь топ-менеджер будет курировать сразу несколько продуктовых направлений — в том числе рекламу, финансовые сервисы и развитие технологий искусственного интеллекта во всей компании. Ранее Хакимов руководил продуктовым развитием «Авито Товаров», где отвечал за запуск ключевых сервисов платформы.

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Новый топ-менеджер будет контролировать работу всех продуктовых команд Авито

На новой должности Сергей Хакимов будет отвечать за развитие дирекций рекламы, монетизации, финансовых сервисов и подразделения, создающего продукты для частных пользователей и профессиональных продавцов.

Кроме того, в зону ответственности Хакимова войдет работа продуктового офиса, который занимается развитием инструментов и методик работы всех продуктовых команд Авито.

В компании рассчитывают, что единый подход к управлению позволит развивать разные сервисы как части одной экосистемы и сделать взаимодействие пользователей с платформой более удобным.

Новый топ-менеджер уже запустил несколько крупных сервисов Авито

Сергей Хакимов работает в Авито с апреля 2022 года. С мая 2024 года он занимал должность старшего директора по продукту вертикали «Авито Товары». Под его руководством Авито развивало сервис доставки и запустило ряд новых продуктов. В частности, в компании появились:

  • самовывоз,
  • доставка крупногабаритных товаров,
  • федеральные распродажи,
  • корзина покупок,
  • поиск совместимых автозапчастей по VIN-коду или государственному номеру автомобиля,
  • подсказки рекомендуемой цены при размещении объявлений,
  • сервис Авито Премиум,
  • решение Авито для бизнеса.

До Авито новый топ-менеджер работал в EY и «Леруа Мерлен»

Сергей Хакимов занимался консалтингом для компаний розничной торговли в аудиторской сети EY.

Позже он стал первым директором по продукту в «Леруа Мерлен», где отвечал за развитие цифровых продуктов, а затем возглавил направление клиентского опыта.

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