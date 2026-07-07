Дольщики выиграли 97% споров с застройщиками — суды взыскали с компаний более 720 млн ₽

В 2025 году дольщики выиграли 97% судебных споров с застройщиками, в которых участвовал Роспотребнадзор. В пользу покупателей жилья взыскали 723,2 млн рублей, из них 20,1 млн рублей — компенсация морального вреда, следует из государственного доклада ведомства, с которым ознакомилась «Московская перспектива».

«Ничего упрощаться не будет»: Минстрой отказался смягчать требования к застройщикам при сдаче квартир В ведомстве предупредили, что могут ещё сильнее ужесточить контроль качества сдаваемого жилья Читайте также

Покупатели чаще всего жалуются на «недоделки» и условия договоров долевого строительства

По данным Роспотребнадзора, основные поводы для обращений — требование устранить недостатки построенного жилья, включая строительный брак и недоделки. Еще одна причина жалоб — включение в договоры долевого участия условий, ущемляющих права потребителей.

В ведомстве связывают рост обращений не только с тем, что покупатели стали лучше знать свои права, но и с устойчивыми нарушениями на рынке. Отмечается, что досудебное урегулирование во многих случаях не приводит к фактическому восстановлению прав: застройщики не всегда добровольно устраняют недостатки, выплачивают неустойки, убытки или компенсации.

Суды поддержали дольщиков в 97% случаев

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году суды удовлетворили требования покупателей жилья в 97% дел о долевом строительстве, где ведомство давало заключения.

В службе подчеркивают, что эта статистика не связана с предвзятостью судов. Речь идет о спорах, в которых нарушения обязательств со стороны застройщиков были подтверждены материалами дела.

Обычно в процессах дольщики требуют взыскать неустойку, убытки и компенсации или обязать девелопера устранить выявленные дефекты.

Девелоперы винят дорогую ипотеку, а юристы указывают на просрочки и отмену моратория

Участники рынка связывают увеличение числа споров не только с качеством строительства. Основатель Unikey Айгуль Юсупова рассказала «Московской перспективе», что часть покупателей приходит на приемку квартир уже с намерением добиваться компенсаций через суд. По ее словам, этому способствует работа юридических компаний, которые предлагают дольщикам сопровождение споров с застройщиками.

Среди других факторов девелоперы называют снижение спроса на жилье, дорогую ипотеку и стремление части покупателей компенсировать расходы за счет судебных выплат или выйти из сделки с меньшими потерями.

Юристы, опрошенные «Московской перспективой», объясняют рост исков иначе. По их словам, чаще всего споры возникают из-за просрочек передачи квартир, строительных дефектов и отказа застройщиков добровольно удовлетворять требования покупателей.

Дополнительным фактором стала отмена моратория на штрафы для застройщиков с 1 января 2026 года. При этом выплаты по требованиям, возникшим в период действия моратория с марта 2024 года по 31 декабря 2025 года, перенесены до конца 2026 года. Новые неустойки после 1 января 2026 года должны выплачиваться в обычном порядке.

Девелоперы предложили ввести ответственность за «дискредитацию» застройщиков

Тема споров между дольщиками и застройщиками усилилась после выступления владельца ГК ТОЧНО Николая Амосова на отраслевом форуме «Движение». Девелопер предложил обсудить административную или уголовную ответственность за публикации в сетях, которые, по его мнению, дискредитируют девелоперов.

До этого девелоперы уже связывали часть конфликтов с работой юридических компаний и профессиональных приемщиков, которые помогают покупателям фиксировать недостатки квартир и взыскивать компенсации через суд.

Минстрой не стал смягчать требования к качеству жилья

После обсуждения претензий девелоперов замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что требования к качеству сдаваемых квартир смягчать не будут. По его словам, застройщики должны передавать жилье в таком состоянии, в котором сами были бы готовы жить со своими семьями.

Стасишин также предупредил, что при сохранении проблем с качеством жилья контроль могут ужесточить. В Роспотребнадзоре и Союзе потребителей России, в свою очередь, не поддержали использование термина «потребительский терроризм»: в законодательстве такого понятия нет, а большинство обращений связано с подтвержденными нарушениями прав покупателей.