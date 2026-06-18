«Ничего упрощаться не будет»: Минстрой отказался смягчать требования к застройщикам при сдаче квартир

Минстрой не будет смягчать требования к качеству квартир и готов ужесточить правила их приёмки, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение». По его словам, за последние годы власти уже приняли достаточно мер для регулирования вопросов сдачи жилья. Девелоперы должны сдавать квартиры такого качества, в котором сами были бы готовы жить со своими семьями, подчеркнул замминистра.

Девелоперы пожаловались на «потребительский терроризм»

Основатель форума недвижимости «Движение» и девелопер Илья Пискулин призвал Минстрой найти баланс между защитой прав покупателей и нагрузкой на застройщиков.

По его словам, значительные расходы девелоперов связаны с работой юридических приёмочных компаний, которые помогают собственникам добиваться компенсаций за недостатки жилья.

«Большое количество денег отнимают юридические приемочные компании, которые целенаправленным образом хотят просто получить деньги с девелоперов, и делают это совершенно безжалостно, порой несправедливо», — указал девелопер, основатель форума «Движение» Илья Пискулин.

По его словам, в ряде случаев даже выстроенные бизнес-процессы не позволяют избежать подобных споров.

Минстрой отказался искать компромисс по качеству жилья

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что за последние годы власти уже приняли достаточно мер для регулирования вопросов, связанных со сдачей квартир.

«Мы и так очень много сделали за несколько последних лет для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем», — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Замминистра подчеркнул, что девелоперы обязаны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он предусмотрен проектом, а также обеспечивать надлежащее качество мест общего пользования.

«Квартиры должны сдаваться качественно. Вы должны их сдавать такими, [в которых] сами готовы были бы жить с вашими семьями», — заявил Никита Стасишин.

Он также предупредил, что при сохранении проблем с качеством жилья требования могут стать ещё жёстче.

«Ничего не будет упрощаться, никаких балансов в этом вопросе не будет. Будет только ужесточаться, если вы не поймете, что за вашими квадратными метрами стоят семьи, которые хотят жить в таком же жилье, в котором живут владельцы компании, застройщики», — заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Ранее застройщики призвали наказывать за ролики о дефектах в новостройках

Ранее владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов на форуме «Движение» раскритиковал блогеров и покупателей, которые публикуют в соцсетях видео о недостатках в новостройках. По его мнению, отдельные дефекты и гарантийные случаи нередко получают чрезмерный резонанс в интернете и наносят ущерб репутации девелоперов.

Николай Амосов заявил, что застройщики уже работают в условиях дорогого проектного финансирования, снижения маржинальности и растущей регуляторной нагрузки.

В связи с этим он предложил бороться с потребительским терроризмом — ввести административную или уголовную ответственность за публикацию материалов, дискредитирующих девелоперов.