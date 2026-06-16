Яндекс Фабрика выпустила полноразмерные наушники Commo Etude — цена начинается от 8 тыс. ₽Устройство держит заряд аккумулятора до 120 часов
Собственный бренд Яндекс Фабрики Commo представил новые беспроводные полноразмерные наушники Etude. Устройство способно работать без подзарядки до 120 часов и поддерживает активное шумоподавление. Стоимость наушников — от 8 тыс. рублей.
Наушники имеют микрофон с системой шумоподавления
Бренд Commo и раньше выпускал нескладные наушники, например, Commo Immersive. Как сообщили Russian Business в компании, новая модель отличается длительной работой аккумулятора: при использовании системы активного шумоподавления длительность работы составляет до 85 часов.
Без шумоподавления устройство может работать до 120 часов — почти в два раза дольше, чем модель Immersive с 65 часами без подзарядки.
Продажи наушников уже начались на странице бренда Commo на Яндекс Маркете.
Наушники могут работать сразу с двумя устройствами
Commo Etude поддерживают одновременное подключение сразу к двум устройствам. Например, пользователь может смотреть фильм на ноутбуке и при входящем звонке переключиться на смартфон. После начала разговора воспроизведение видео ставится на паузу.
В комплект модели Commo Etude входит переходник для авиационного аудиоразъёма. С его помощью наушники можно подключать к бортовым системам развлечений в самолётах через стандартный AUX-кабель и использовать их для просмотра фильмов или прослушивания музыки во время перелёта.
Модель оснащена амбушюрами, которые подстраиваются под форму уха
Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками и доступны в трёх вариантах цветов: графитовом, белом и лавандовом.
Для длительного использования предусмотрены мягкие амбушюры из искусственной кожи, которые подстраиваются под форму уха. Дополнительно у модели есть механизм регулировки посадки.
Корпус изготовлен из пластика и покрыт материалом Soft Touch, который делает поверхность более приятной на ощупь и делает мелкие царапины менее заметными.
Контекст
Ранее Яндекс представил Яндекс Дропс — первые наушники компании с интегрированной Алисой AI.
Теперь пользователи могут обращаться к голосовому ассистенту прямо через наушники: он поможет управлять музыкой, звонить контактам и управлять устройствами умного дома.
Одной из ключевых функций стала «Моя память», которая позволяет голосом сохранять заметки, списки и напоминания. Все записи автоматически сортируются в приложении «Алиса AI».
По данным Яндекса, наушники «Дропс» работают до 8 часов без подзарядки и до 30 часов — вместе с кейсом. Устройство доступно в чёрном, белом и фиолетовом цветах. Стоимость новинки — 8990 рублей.
Подробнее о наушниках от Яндекса — в материале Russian Business.