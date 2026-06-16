Яндекс Фабрика выпустила полноразмерные наушники Commo Etude — цена начинается от 8 тыс. ₽

Собственный бренд Яндекс Фабрики Commo представил новые беспроводные полноразмерные наушники Etude. Устройство способно работать без подзарядки до 120 часов и поддерживает активное шумоподавление. Стоимость наушников — от 8 тыс. рублей.

Наушники имеют микрофон с системой шумоподавления

Бренд Commo и раньше выпускал нескладные наушники, например, Commo Immersive. Как сообщили Russian Business в компании, новая модель отличается длительной работой аккумулятора: при использовании системы активного шумоподавления длительность работы составляет до 85 часов.

Без шумоподавления устройство может работать до 120 часов — почти в два раза дольше, чем модель Immersive с 65 часами без подзарядки.

Продажи наушников уже начались на странице бренда Commo на Яндекс Маркете.

Наушники могут работать сразу с двумя устройствами

Commo Etude поддерживают одновременное подключение сразу к двум устройствам. Например, пользователь может смотреть фильм на ноутбуке и при входящем звонке переключиться на смартфон. После начала разговора воспроизведение видео ставится на паузу.

В комплект модели Commo Etude входит переходник для авиационного аудиоразъёма. С его помощью наушники можно подключать к бортовым системам развлечений в самолётах через стандартный AUX-кабель и использовать их для просмотра фильмов или прослушивания музыки во время перелёта.

Модель оснащена амбушюрами, которые подстраиваются под форму уха

Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками и доступны в трёх вариантах цветов: графитовом, белом и лавандовом.

Для длительного использования предусмотрены мягкие амбушюры из искусственной кожи, которые подстраиваются под форму уха. Дополнительно у модели есть механизм регулировки посадки.

Корпус изготовлен из пластика и покрыт материалом Soft Touch, который делает поверхность более приятной на ощупь и делает мелкие царапины менее заметными.

Контекст

Ранее Яндекс представил Яндекс Дропс — первые наушники компании с интегрированной Алисой AI.

Теперь пользователи могут обращаться к голосовому ассистенту прямо через наушники: он поможет управлять музыкой, звонить контактам и управлять устройствами умного дома.

Яндекс представил первые наушники Дропс с ИИ-ассистентом Алиса AI: стоимость устройства — 8990 ₽ Алиса напомнит о дне рождения друга и запишет ваш список покупок Читайте также

Одной из ключевых функций стала «Моя память», которая позволяет голосом сохранять заметки, списки и напоминания. Все записи автоматически сортируются в приложении «Алиса AI».

По данным Яндекса, наушники «Дропс» работают до 8 часов без подзарядки и до 30 часов — вместе с кейсом. Устройство доступно в чёрном, белом и фиолетовом цветах. Стоимость новинки — 8990 рублей.

Подробнее о наушниках от Яндекса — в материале Russian Business.