WB Банк объявил о смене руководства — экс-глава компании перешёл в ВТБ и будет курировать сотрудничество с RWB

Временно исполняющим обязанности председателя правления WB Банка стал Святослав Емельянов, сообщили в пресс-службе группы RWB. Ранее он занимал должность заместителя руководителя WB Банка. Кадровые перестановки связаны с переходом экс-главы кредитной организации Георгия Горшкова на пост зампреда в ВТБ.

Новый руководитель будет придерживаться прежнего курса развития банка

Святослав Емельянов ранее работал на руководящих должностях в Хоум Кредите, Связном и Почта Банке. В WB Банк он пришёл в 2025 году и участвовал «в его трансформации и выводе в лидеры рынка», отметили в RWB.

В компании заверяют: для клиентов ничего не изменится — организация продолжит работу над развитием сервисов для покупателей и продавцов в сегменте e-commerce.

Прежний глава продолжит сотрудничать с WB Банком

Ранее WB Банком руководил Георгий Горшков. С июля 2026 года он перешёл в ВТБ, где занял пост заместителя президента — председателя правления.

В новом статусе Горшков продолжит курировать стратегическое партнёрство с WB Банком.

Контекст

В конце июня глава ВТБ Андрей Костин анонсировал стратегию развития банка на ближайшие три года — одним из ключевых направлений станет сотрудничество с RWB.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что это партнёрство должно принести ВТБ 90–120 млрд рублей чистой прибыли. При этом присоединение WB Банка к структуре ВТБ в краткосрочной перспективе не планируется.