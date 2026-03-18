Яндекс продал «Авто.ру» за 35 млрд ₽ — новым владельцем платформы стали «Т-Технологии»

Яндекс договорился о продаже бизнеса «Авто.ру» за 35 млрд рублей — новым владельцем станет «Т-Авто» из группы «Т-Технологии». Как сообщили в Яндексе, после сделки к покупателю перейдут все ключевые активы, включая сервис объявлений, B2B-платформу и продукт автокредитования. Сам «Авто.ру» сохранит бренд и команду и продолжит работать как отдельный сервис.

Закрытие сделки запланировано в течение нескольких месяцев

После закрытия сделки к «Т-Авто» перейдут все активы сервиса, сообщили в пресс-службе Яндекса. Речь идёт о площадке объявлений «Авто.ру», платформе «Авто.ру Бизнес» и решении «еКредит» для автокредитования в дилерских центрах.

Сделку планируют закрыть в течение нескольких месяцев после получения необходимых одобрений. До этого момента сервис продолжит работать в обычном режиме для пользователей и партнёров.

Аудитория выросла почти втрое за 10 лет — до 33 млн пользователей

«Яндекс» приобрёл «Авто.ру» в 2014 году. За это время ежемесячная аудитория сервиса увеличилась почти в три раза — с 12 млн до 33 млн пользователей. В компании отмечают, что за этот период «Авто.ру» стал одним из лидеров автомобильного онлайн-рынка.

Платформа «Авто.ру Бизнес» используется более чем в 3100 дилерских центрах для автоматизации процессов и управления продажами. С её помощью ежегодно продаётся около 800 тысяч подержанных автомобилей.

«Яндекс» перераспределит капитал в технологические направления

«Яндекса» рассчитывает, что сделка позволит направить капитал в быстрорастущие технологические сегменты и сохранить сбалансированный подход к управлению портфелем активов.

Ключевым фактором дальнейшего роста бизнеса «Авто.ру» в компании называют расширение финансовых услуг и создание комплексных решений для автомобилистов.

Вместе с «Т-Технологиями» сервис сможет предложить новые возможности — от финансовых решений для покупки и продажи автомобилей до сервисов для их обслуживания и эксплуатации.

Сделка готовилась заранее — об этом писали РБК и «Коммерсантъ»

О планах продажи «Авто.ру» ранее сообщали РБК и «Коммерсантъ». В феврале 2026 года РБК писал, что «Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку сервиса. Также интерес к активу проявляли «Сбер» и «Авито».

В 2014 году «Яндекс» приобрёл «Авто.ру» за $175 млн — около 6 млрд рублей по курсу того периода. Сейчас сумма сделки составляет 35 млрд рублей. В декабре 2025 года, по данным «Коммерсанта», сервис оценивали в 20–25 млрд рублей. Таким образом, стоимость актива за несколько месяцев выросла как минимум на 10 млрд рублей.

У «Т-Технологий» уже есть доля в «Яндексе»

В мае 2025 года «Т-Технологии» через компанию «Каталитик Пипл» приобрели 9,95% акций МКПАО «Яндекс».

Через эту же структуру в апреле компания увеличила долю в банке «Точка» до 64%, а в декабре приобрела 25% IT-провайдера Selectel.