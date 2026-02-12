Основной претендент на покупку Авто.ру — Т-Технологии

«Т-Технологии» стали основным претендентом на приобретение онлайн-платформы для покупки и продажи автомобилей «Авто.ру», сообщает РБК. По словам собеседников издания, сервис оценивают примерно в 35 млрд руб. Вопрос об одобрении вынесут на совет директоров «Яндекса» — ближайшее заседание назначено на 16 февраля.

Цена «Авто.ру» увеличилась минимум на 10 млрд ₽ с декабря 2025-го

О планах продажи «Авто.ру» в декабре 2025 года писал «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова. Тогда сервис оценивали в 20–25 млрд руб. — исходя из EBITDA 2–3 млрд руб. и мультипликатора*Коэффициент, с помощью которого оценивают стоимость бизнеса. 6–10 EBITDA.

По словам источника РБК в инвестсообществе, «Т-Технологии» готовы заплатить за «Авто.ру» около 35 млрд руб. Собеседник издания отметил, что это «довольно дорого».

«Т-банк» — не единственный претендент на «Авто.ру»

Ранее интерес к активу проявляли «Сбер» и «Авито», однако сейчас основным претендентом называют компанию, аффилированную с «Т-банком».

Один из источников РБК при этом утверждает, что «на актив до сих пор претендует еще один потенциальный покупатель». Представитель «Яндекса» заявил, что компания «не комментирует слухи», «Т-Технологии» также не ответили на запрос издания.

Автомобильное направление — ключевое в продуктовой линейке «Т-банка»

«Т-банк» уже несколько лет работает с «Авто.ру» в сегменте автокредитования — сервисы объявили о партнёрстве в конце 2018 года. Клиенты могли получать средства на покупку автомобилей с пробегом при заключении сделки на сайте.

Автокредиты уже занимают второе место в структуре бизнеса банка. По отчетности по МСФО*Международные стандарты финансовой отчётности (IFRS — International Financial Reporting Standards) на 30 сентября 2025 года портфель автокредитов Т-банка до вычета резервов достиг 691 млрд руб. По значимости этот продуктовый сегмент компании обогнали только кредитные карты (894,4 млрд руб.). Для сравнения, валовой объем автокредитного портфеля Сбербанка по итогам третьего квартала 2025 года составлял 645,1 млрд руб.

«Авто.ру» был куплен за 6 млрд ₽ — теперь его оценивают в 35 млрд ₽

Сервис «Авто.ру» был создан в 1996 году, а в 2014-м «Яндекс» приобрёл его за $175 млн. По состоянию на конец третьего квартала 2025 года через платформу было размещено 43% проданных в России автомобилей, подчёркивает РБК со ссылкой на отчетность «Яндекса».

По курсу того периода $175 млн составляли около 6 млрд руб. Сейчас сервис обсуждается к продаже примерно за 35 млрд руб. Если пересчитать эту сумму по курсу 77,46 руб. за $1 (по состоянию на 12 февраля 2026-го), оценка составит около $452 млн. Таким образом, в долларовом выражении актив стоит более чем в 2,5 раза дороже, чем на момент покупки в 2014 году.

У «Т-Технологий» уже есть доля в «Яндексе»

В мае 2025 года группа «Т-Технологии» через компанию «Каталитик Пипл» (совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса» Владимира Потанина) приобрела 9,95% акций МКПАО «Яндекс».

Через эту же структуру в апреле 2025 года «Т-Технологии» увеличили долю в банке «Точка» до 64%, а в декабре приобрели 25% провайдера IT-инфраструктуры Selectel.

Как пишет РБК, сейчас 49% ООО «Сервисы размещения объявлений» (юрлицо «Авто.ру») принадлежат «Я.Финпроект» (структура «Яндекса»), а 51% контролируется гендиректором «Яндекс Вертикалей» Павлом Алешиным.