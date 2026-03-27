Почему технологии не взлетают: экс-директор Xiaomi о том, как делать сильные продукты и внедрять ИИ без иллюзий

В Екатеринбурге прошёл Альфа-Саммит, где предприниматели, чиновники и иностранные гости обсудили новые технологические сценарии для бизнеса. Одним из специальных гостей стал Чанхуа Чэнь, лектор Пекинского университета, партнёр аналитической платформы EchoTik в Индонезии и бывший генеральный директор по продуктовым операциям Xiaomi Group. Публикуем обзор на основе его выступления и беседы с редакцией RB — о том, как создать сильный продукт и остаться на плаву в технологической гонке.

Почему экономическая эффективность не равна дешевизне

Существует миф, что компания Xiaomi выросла, потому что продавала свои продукты дешевле остальных. На самом деле, по словам Чанхуа Чэня, формула экономической эффективности компании сложнее: продукт должен одновременно давать максимум пользы, качества и удобства за свою цену, оставаться понятным пользователю и уверенно держаться внутри своей категории.

Экономическая эффективность рождается из перестройки всей бизнес-логики: сокращения посредников и организации прямых продаж, точного производства под спрос, высокой оборачиваемости и работы с цепочкой поставок так, чтобы выгода возвращалась пользователю.

Это хорошо видно на примере с ручкой Xiaomi. В ней упростили конструкцию: убрали отдельный стержень и сохранили функциональность. Себестоимость снизилась за счёт более умной сборки вместо обеднения полезности и удобства самого продукта. При этом ценность вещи должна легко считываться: сухие цифры про износостойкость стержня почти ничего не объясняют, поэтому их переводят в конкретный образ — например, в идею, что ручки хватит, чтобы переписать «Маленького принца». Сильный продукт работает на уровне опыта: пользователь должен чувствовать улучшения в деталях, от удобства и дизайна до взаимодействия между устройствами.

Из этого вырастает и более общий вывод: цена сама по себе ничего не гарантирует, потому что реальная эффективность начинается там, где человек ясно видит, что за свои деньги получает больше, чем ожидал.

В бизнес-логике Xiaomi сильный продукт становится ценнее со временем, потому что компания продолжает его развивать и встраивать в более широкую систему пользовательского опыта.

Как сильный продукт рождается из пользовательского сценария

Сначала нужно понять, кто будет пользоваться решением, в какой ситуации, в каком окружении, с какими привычками и ограничениями, и только после этого переходить к характеристикам, дизайну и технологии. Обычные продукты копируют функции, а продукты-хиты переосмысляют сценарии использования.

Эта логика хорошо раскрывается на примере наушников. Сначала были доступны лишь обычные проводные модели, потом стало ясно, что провода мешают, и рынок ушёл в беспроводной формат. Дальше выяснилось, что для бега нужна уже другая конструкция, а для игровой среды — другой тип опыта, где важны ориентация по звуку, скорость реакции и точность восприятия.

Категория остаётся одной, но продуктов внутри неё становится несколько, потому что усложняется структура жизни, в которой они должны работать. Ценность здесь шире набора функций: человек покупает не только инструмент, но и удобство, ощущение принадлежности и точного попадания в собственный ритм и стиль.

Продукт-хит появляется там, где компания умеет заметить конкретную ситуацию использования и собрать под неё оптимальное решение. Человек по-прежнему определяет, какие задачи важны, где проходят границы допустимого и как собрать из частных решений полезную систему.

Почему цифровая трансформация ломается без человека

Та же логика работает и на уровне всей компании. Искусственный интеллект меняет модель принятия решений, пользовательский опыт, помогает снижать нагрузку, перераспределять ресурсы и ускорять разработку. Но сам по себе этот набор возможностей ничего не гарантирует, потому что ошибка возникает в тот момент, когда внедрение технологии начинают принимать за самоценный результат.

Цифровая трансформация держится на фундаментальных вещах: управленческом мышлении, культуре принятия решений, готовности компании переучиваться и менять внутреннюю логику. Короткая дистанция, завышенные ожидания и вера в то, что решение можно просто спустить сверху, быстро превращают ИИ в источник разочарования.

Можно автоматизировать процессы, ускорить аналитику и добавить умные функции, но без людей, которые понимают, зачем это делается и как этим пользоваться, все новшества остаются декоративными.

Как работают четыре принципа успеха в бизнесе

Четыре принципа, на которые Чанхуа Чэнь опирается в бизнесе, — фокус, превосходство, репутация и скорость — взяты из книги основателя Xiaomi Лэй Цзюня о предпринимательском мышлении. Это практическая система координат, с которой можно соотносить и продуктовую разработку, и цифровую трансформацию. Эта же рамка задаёт более точное понимание успеха: он измеряется доверием пользователя, устойчивостью команды и способностью продукта выдерживать проверку временем. В жёстких условиях бизнес остаётся эффективным и одновременно делает жизнь пользователя лучше, если команда работает не только ради достижения целевых показателей, но и из глубокой внутренней мотивации.

Фокус означает умение не распыляться. Превосходство требует доводить выбранную компетенцию до высокого уровня, даже если снаружи продукт выглядит простым. Репутация отвечает за доверие и образ компании, который строится через действия, публичные сигналы и поведение лидеров. А скорость означает постоянное обновление технологий, приложений, процессов и всей системы под реальные запросы среды: мир меняется слишком быстро, чтобы компания могла позволить себе двигаться размеренно.

Сильный продукт требует понимания человека и его задачи, а сильная технологическая стратегия требует той же дисциплины на уровне компании. И в создании автомобиля, и в разработке смартфона, и в корпоративной трансформации работает одна логика: сначала понять сценарий, затем собрать простое решение, а дальше улучшать его в быстром темпе, не жертвуя качеством и доверием пользователя.

Чему Россия и Китай могут научиться друг у друга

Российскому бизнесу интересна китайская продуктовая оптика: переход от инженерного мышления к пользовательскому, скорость итераций, тестирование и построение экосистем, в которых ценность продукта растёт за счёт связей с другими решениями. В китайской логике сильный продукт всегда часть среды, собранной вокруг сценариев пользователя.

Но и Китаю, по мысли Чэня, есть чему учиться у России: глубокой работе с фундаментальными технологиями, устойчивости в сложных условиях и инженерным решениям, рассчитанным на реальные условия. Этот обмен снимает соблазн воспринимать китайский опыт как готовую инструкцию и переводит разговор в более полезную плоскость: две разные технологические культуры могут усиливать друг друга там, где одна лучше чувствует пользователя, а другая сильнее держит инженерную глубину и устойчивость.