Яндекс добавил в Алису AI режим «Исследовать»: ИИ-агент проводит анализ бизнеса, финансов и создаёт карьерные треки

Яндекс добавил в Алису AI ИИ-агента «Исследовать», сообщили в пресс-службе компании. Нейросеть самостоятельно анализирует информацию из интернета и отправленных пользователем файлов и проводит фактчекинг. Воспользоваться функцией могут все пользователи Алисы AI.

ИИ сам найдёт источники и проверит факты

ИИ-агент самостоятельно формирует план исследования и уточняет детали задачи у пользователя. После система:

ищет информацию в интернете по теме,

анализирует сайты и документы,

обрабатывает загруженные пользователем файлы,

сопоставляет источники и проверяет факты.

По итогам исследования пользователь получает структурированный разбор темы. При необходимости система может написать и запустить код для проверки расчётов и анализа данных.

Использовать ИИ-режим можно для разработки карьерного трека

В период бета-тестирования пользователи применяли режим «Исследовать» для решения сложных аналитических задач в разных сферах. Среди ключевых сценариев:

Бизнес-аналитика. ИИ анализировал рыночные тенденции и готовил исследования для бизнеса: например, оценивал инвестиционные программы и отраслевые проекты.

Финансовое планирование. Нейросеть рассчитывала затраты, давала прогноз доходов и оптимизировала бюджет, например для запуска бизнеса.

Карьерное развитие. ИИ проводил анализ рынка труда и формировал рекомендации с учётом опыта пользователя и глобальных трендов.

За три месяца бета-тестирования пользователи провели более 280 тыс. исследований с помощью ИИ-агента. По данным Яндекса, каждый второй пользователь возвращался к функции в течение недели, а каждый четвёртый — уже на следующий день после первого использования.

Режим «Исследовать» доступен на сайте alice.yandex.ru, а также в приложениях Яндекса, включая «Яндекс с Алисой AI» и «Яндекс Браузер».

Контекст

В 2025 году Яндекс заработал более 2 млрд рублей на новых способах монетизации в чатах с Алисой AI. Компания развивает три направления монетизации: подписку, рекламу и транзакционные сервисы. Компания встроила рекламу в 12% коротких ответов нейросети. Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 47,5 млн.

Именно рекламное направление принесло компании почти треть от общей выручки, которая составила в 2025 году 1,441 трлн. Самым быстрорастущим сегментом стали финтех-сервисы: их выручка увеличилась на 156%.