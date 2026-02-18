Яндекс заработал более 2 млрд ₽ на монетизации «Алисы AI»

В 2025 году Яндекс заработал более 2 млрд рублей на новых способах монетизации в чатах с «Алисой AI», сообщила компания. Пока формат доступен лишь 5% аудитории, однако в компании заявляют, что модель постепенно масштабируется. При этом расходы на развитие ИИ-ассистента — капитальные и операционные — достигли 55 млрд рублей.

Еженедельная аудитория «Алисы AI» достигла 19 млн пользователей

Новый формат предполагает продвижение товаров и услуг непосредственно в интерфейсе общения с нейросетью. В Яндексе уточнили, что эксперимент пока ограничен небольшой долей пользователей, но его планируют расширять.

Запущенная в конце октября 2025 года нейросеть «Алиса AI» всего за несколько месяцев набрала 19 млн еженедельных пользователей, подсчитали в Mediascope. К концу года технология охватила всю аудиторию сервиса. Сейчас реклама интегрирована в 12% кратких ответов ИИ-помощника. В компании параллельно развивают три способа монетизации: подписку, рекламу и транзакционные сервисы.

Как ранее отмечал в беседе с РБК Валерий Стромов, ответственный за за развитие «Алисы» и умных устройств, доступ к базовому возможностям ИИ-помощника останется свободным, а монетизация будет строиться вокруг премиальных возможностей по подписке. По словам топ-менеджера, в 2026 году компания намерена активнее подключать партнёров к ИИ-чатам и дальше тестировать форматы, которые позволят пользователям не только общаться с «Алисой», но и сразу покупать товары или переходить по рекламе.

Выручка Яндекса в 2025 году выросла на 32%

​​Общая выручка Яндекса по итогам 2025-го достигла 1,441 трлн рублей, прибавив 32% — холдинг выполнил собственный прогноз, предполагавший рост свыше 30%. Основной вклад внесла реклама: направление принесло 449,1 млрд рублей (+13,5%) и сформировало почти треть всех доходов компании.

Главным драйвером роста стали финансовые сервисы: их выручка увеличилась более чем вдвое (+156%), а оборот впервые превысил 1 трлн рублей. Число подписчиков «Яндекс Плюса» выросло до 47,5 млн, причем почти четверть новых пользователей пришли именно через финтех-продукты. Доля компании на поисковом рынке приблизилась к 70%, а ежемесячная аудитория чата с «Алисой AI» достигла 30,5 млн человек.

Контекст

В феврале 2026 года компания представила технологию, которая позволяет управлять устройствами без строгих формулировок и точных названий. Теперь Алиса понимает разговорную речь: например, теперь достаточно сказать «включи жёлтый свет на сорок процентов» вместо двух отдельных команд.

В основе обновления — технология вызова функций (tool calling), которая анализирует смысл запроса, разбивает его на действия и определяет нужные устройства. Система научилась понимать контекст диалога: можно сначала спросить о температуре заваривания чая, а затем сказать «включи чайник на эту температуру» — и команда сработает.

