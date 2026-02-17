Выручка Яндекса за 2025 год выросла до 1,44 трлн ₽

Выручка «Яндекса» по итогам 2025 года выросла до 1,44 трлн рублей — против 1,09 трлн годом ранее, говорится в отчёте компании. Самую высокую динамику показали финансовые сервисы: их оборот впервые превысил 1 трлн рублей. Число подписчиков «Яндекс Плюса» почти преодолело отметку в 50 млн, а доля «Яндекса» на поисковом рынке приблизилась к 70%. Менеджмент планирует рекомендовать дивиденды за 2025 год в размере 110 рублей на акцию — на 37,5% больше предыдущей выплаты.

Общий рост выручки обеспечили все ключевые сегменты «Яндекса»

В IV 2025-го квартале выручка компании достигла 436 млрд рублей (+28% год к году). По итогам 2025 года показатель составил 1,44 трлн рублей — рост 32% (по итогам 2024-го выручка была 1,094 трлн рублей).

Рост обеспечен сразу несколькими направлениями — поиском и ИИ, городскими сервисами, финансовыми и B2B-продуктами. Компания сохраняет высокие темпы масштабирования бизнеса на фоне диверсифицированной структуры выручки.

Чистая прибыль компании выросла почти в 7 раз

Скорректированный показатель EBITDA*Прибыль компании до вычета процентов, налогов и других расходов за 2025 год увеличился на 49% — до 280,8 млрд рублей. В IV квартале показатель вырос на 80% год к году и составил 87,8 млрд рублей, рентабельность — 20,1%. Иначе говоря, с каждых 100 рублей выручки компания формировала примерно 20 рублей операционной прибыли на уровне EBITDA.

Чистая прибыль за год составила 79,6 млрд рублей против 11,5 млрд рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль достигла 141,4 млрд рублей (+40%). Цифры отражают рост операционной эффективности и улучшение маржинальности бизнеса.

Финансовые сервисы «Яндекса» — самое быстрорастущее направление

Выручка финансовых сервисов выросла более чем в два раза — до 85,9 млрд рублей (+156%). Общий оборот продаж через платформу (GMV) впервые превысил 1 трлн рублей и составил 1,1 трлн рублей (+80%).

В IV квартале 2025-го доля финансовых сервисов в общем GMV компании достигла 25%. Доля внешнего оборота в структуре GMV составила 52%, при росте внешнего направления на 137% за год. Сегмент продолжает наращивать масштаб в структуре бизнеса.

Поисковая система «Яндекса» заняла почти 70% рынка

Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке в IV квартале достигла 69,3%. Еженедельно 19 млн пользователей взаимодействуют с Алисой AI в чате, ежемесячная аудитория чата — 30,5 млн авторизованных пользователей.

ИИ активно используется в ключевых пользовательских сервисах компании.

В «Яндекс Музыке» 94% подписчиков слушают «Мою волну» на базе ИИ. Аудитория сервиса достигла 33,1 млн слушающих подписчиков в месяц (+29% год к году).

В «Яндекс Книгах» ИИ-функции используют 29% читающих или слушающих книги пользователей. Технологии искусственного интеллекта встроены в ключевые сценарии — от поиска до рекомендаций контента.

Финтех стал главным драйвером роста подписки «Плюс»

Транзакционные сервисы продолжают наращивать обороты внутри единой экосистемы «Яндекса».

Число подписчиков «Яндекс Плюса» выросло на 21% — до 47,5 млн. Финансовые сервисы (Яндекс Пэй, Сплит и другие) стали крупнейшим источником привлечения новых подписчиков: 24% новых пользователей «Плюса» пришли из этого направления. 74% аудитории финансовых сервисов пользуются подпиской ежемесячно.

За 2025 год оборот прямых продаж билетов на «Яндекс Афише» и через другие сервисы компании вырос на 62% — до 46,6 млрд рублей. Продажи на сайтах партнеров увеличились на 48% — до 13,4 млрд рублей. Всего продано 27 млн билетов.