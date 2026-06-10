22% россиян не знают, за что можно получить налоговый вычет: треть хотели бы «когда-нибудь» вернуть деньги за НДФЛ

22% россиян не знают, за какие расходы можно получить налоговый вычет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование ВТБ. Ещё треть участников никогда не пользовались возможностью вернуть средства за НДФЛ, но рассматривают её в будущем. Главный барьер для подачи заявления на налоговый вычет — нехватка информации о возможностях налогового вычета.

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Четверть россиян оформляет вычет каждый год

По данным опроса ВТБ, 24% россиян ежегодно обращаются за налоговым вычетом. Ещё треть респондентов сообщили, что занимаются оформлением возврата налога после крупных покупок — например, когда приобретают жильё или оплачивают медицинские услуги.

Самыми востребованными видами налогового вычета среди опрошенных оказались:

Также существует налоговый вычет на детей — он не возвращает средства напрямую, но уменьшает налог, который платят россияне. При выплате зарплаты сумма на руки станет больше, а налог — меньше. Подробнее — в обзоре Russian Business.

Кроме того, получить налоговый вычет могут самозанятые — для этого у них должны быть доходы, с которых удерживали НДФЛ. Подробнее об этом можно узнать в материале Russian Business.

Недостаток информации о налоговом вычете — главный барьер для россиян

Одной из основных причин отказа от оформления налогового вычета респонденты назвали нехватку информации. Так, 22% участников опроса сообщили, что не знают, за какие услуги и расходы можно вернуть часть уплаченного налога.

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Ещё 19% признались, что не смогли найти время на подготовку необходимых документов. Для 16% препятствием стали опасения допустить ошибки при оформлении заявления или получить отказ со стороны налоговых органов. Чтобы подать заявление на налоговый вычет с первого раза — читайте обзор Russian Business.

Получить вычет могут налоговые резиденты России

Налоговый вычет представляет собой либо часть дохода, которая не облагается налогом, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц в связи с определёнными расходами.

Право на его получение имеют граждане России и иностранцы, которые проживают в стране более 183 дней в году и уплачивают НДФЛ по ставке 13%.

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Закон предусматривает пять основных категорий вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные.