Налоговый вычет за обучение: полная инструкция по возврату до 22% расходов в 2026 году

Вернуть часть расходов на обучение можно не только за себя, но и за детей, братьев, сестёр и супруга. Вероятность, что налоговая одобрит заявление, зависит от того, кто платил, по какой программе шло обучение и какие сведения учебная организация передала в ФНС. В обзоре Russian Business собрали мнения и оценки экспертов в области налогообложения: кто может подать заявление, какие действуют лимиты и из-за каких ошибок налоговая точно откажет.

Коротко о налоговом вычете за обучение

За расходы на обучение — своё или близких родственников — можно вернуть от 13 до 22% суммы в зависимости от ставки НДФЛ, согласно ст. 219 НК РФ.

Налоговый вычет на обучение относится к социальным видам вычета, на которые распространяется суммарный лимит в 150 тыс. рублей.

Кто может получить налоговый вычет за обучение : налоговые резиденты РФ, которые официально работают и платят НДФЛ.

: налоговые резиденты РФ, которые официально работают и платят НДФЛ. Срок подачи документов для получения налогового вычета за обучение : в течение трёх лет после года, когда была произведена оплата.

: в течение трёх лет после года, когда была произведена оплата. Как можно подать документы для получения налогового вычета за обучение : через личный кабинет налогоплательщика (упрощённый способ), ФНС или работодателя.

: через личный кабинет налогоплательщика (упрощённый способ), ФНС или работодателя. Срок получения вычета : от 1 до 3 месяцев.

: от 1 до 3 месяцев. Главное условие: у поставщика образовательных услуг должна быть лицензия.

Что такое налоговый вычет за обучение и как он работает

Налоговый вычет за обучение — один из видов социального налогового вычета, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ, который позволяет вернуть часть НДФЛ, удержанного с дохода, после оплаты обучения.

Право на оформление вычета возникает в год, когда была внесена плата за обучение. Сумма возврата ограничена НДФЛ, уплаченным за тот же год. Перенести остаток вычета на следующий год нельзя.

Кто имеет право на возврат

Право на вычет есть у налоговых резидентов России, которые находятся в стране более 183 дней и получают доход, облагаемый НДФЛ. Поэтому вычет, как правило, недоступен ИП на спецрежимах и самозанятым на НПД, так как они не платят НДФЛ с дохода от своей деятельности.

По закону вычет можно заявить за собственное обучение, а также за обучение детей, подопечных, братьев и сестёр при соблюдении нескольких условий:

плательщиком должен быть сам заявитель;

родство нужно подтвердить документами;

учебная организация должна иметь лицензию либо статус, позволяющий законно оказывать образовательные услуги.

Что изменилось в законодательстве в 2026 году

В 2026 году продолжают действовать правила, которые применяются к расходам на обучение с 1 января 2024 года. При оформлении вычета на обучение действуют лимиты:

150 тыс. рублей — по собственному обучению, обучению брата, сестры, супруга или супруги;

— по собственному обучению, обучению брата, сестры, супруга или супруги; 110 тыс. рублей — по обучению ребёнка или подопечного на каждого обучающегося.

Лимит в 150 тыс. рублей распространяется не только на обучение, а на все социальные вычеты, к которым также относятся:

пожертвования;

медицинские услуги, лекарства и взносы по договорам добровольного личного страхования, которые покрывают только медуслуги;

взносы по договорам добровольного пенсионного страхования;

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию;

расходы на независимую оценку квалификации;

физкультурно-оздоровительные услуги.

Лимит по обучению ребёнка или подопечного рассчитывается отдельно.

Лимит расходов — 110 тыс. рублей в год на каждого ребёнка в общей сумме на обоих родителей. Ведущий юрист компании Taxology Екатерина Галенкова подчёркивает, что согласованная сумма расходов конкретного родителя должна быть отражена в справке об оплате образовательных услуг.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» и член Ассоциации налоговых консультантов Александр Андропов отмечает, что заявители часто путаются и принимают лимит за сумму налога к возврату. На самом деле сумма налога к возврату формируется в зависимости от следующих факторов:

стоимости обучения;

действующего лимита;

суммы налога, уплаченного за год.

Социальные вычеты, включая вычет на обучение, уменьшают основную налоговую базу, поэтому сумма возврата зависит от ставки, по которой облагается доход. С 1 января 2025 года действует пятиступенчатая шкала НДФЛ:

13% при доходе до 2,4 млн рублей в год;

при доходе до 2,4 млн рублей в год; 15% — от 2,4 до 5 млн рублей в год;

— от 2,4 до 5 млн рублей в год; 18% — от 5 до 20 млн рублей в год;

— от 5 до 20 млн рублей в год; 20% — от 20 до 50 млн рублей в год;

— от 20 до 50 млн рублей в год; 22% — свыше 50 млн рублей в год.

Например, если подать заявление о получении налогового вычета на оплату годового абонемента в тренажёрном зале и на обучение в университете, налоговая база не превысит 150 тыс. рублей. При условии, что заявитель платит НДФЛ по ставке 13% и за год уплатил в налоговую 260 тыс. рублей, вернуть он сможет не больше 19,5 тыс. рублей:

50 000 рублей (абонемент) + 120 000 рублей (обучение) = 170 000 рублей — лимит превышен на 20 тыс. рублей

150 000 × 13% = 19 500 рублей

Актуальные лимиты и суммы возврата в 2026 году

Таблица максимальных сумм вычета

Вид обучения Лимит расходов в 2026 году Максимальный возврат при ставке 13% 15% 18% 20% 22% Собственное обучение

Обучение брата или сестры

Обучение супруга или супруги 150 000 ₽ 19 500 ₽ 22 500 ₽ 27 000 ₽ 30 000 ₽ 33 000 ₽ Обучение ребёнка или подопечного 110 000 ₽ на каждого 14 300 ₽ 16 500 ₽ 19 800 ₽ 22 000 ₽ 24 200 ₽

Фактическая сумма возврата ограничена суммой НДФЛ, уплаченного за год.

Какие документы нужны для оформления налогового вычета

Перечень зависит от года оплаты обучения. По расходам с 1 января 2024 года право на вычет подтверждает «Справка об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган» по форме ФНС, утверждённой приказом от 18 октября 2023 года № ЕД-7-11/755@. Она заменяет договор, лицензию и платёжные документы.

Ведущий юрист Taxology Екатерина Галенкова рекомендует проверять, на чьё имя оформлена оплата и кто указан в справке об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган: при несовпадении плательщика и заявителя риск отказа заметно возрастает. Справку выдаёт учебная организация по запросу плательщика — форму документа утвердила ФНС приказом от 18 октября 2023 года № ЕД-7-11/755@.

Базовый пакет документов

По расходам с 1 января 2024 года базовый набор документов выглядит так:

декларация 3-НДФЛ — при подаче стандартным способом через налоговую;

справка об оплате образовательных услуг по утверждённой форме ФНС.

Также необходимо указать реквизиты счёта для возврата денег, если заявление на возврат подаётся отдельно.

Ведущий юрист юридической компании Taxology Екатерина Галенкова предупреждает: справка в свободной форме на бланке учебной организации не подойдёт. Налоговая принимает документ именно в той форме, которую утвердила ФНС. При подаче справки в свободной форме налоговая откажет.

Юрист юридической фирмы INTELLECT Арюна Ломбоева добавляет, что в 2026 году срок для заявления вычета за 2023 год ещё не истёк, но подавать заявку придётся по старым правилам — с полным комплектом подтверждающих документов. По договорам, оплаченным до 31 декабря 2023 года, в 2026 году заявителю понадобятся:

договор с учебной организацией;

платёжные документы — чеки, банковские выписки, квитанции, платёжные поручения;

копия лицензии, если реквизиты лицензии не указаны в договоре;

декларация 3-НДФЛ, заполненная онлайн в личном кабинете налогоплательщика или в налоговой.

Дополнительные документы для разных случаев

При оформлении налогового вычета на обучение ребёнка, брата или сестры налоговая вправе запросить документы, которые подтверждают право на вычет именно по семейным расходам. Стоит заранее подготовить:

справку об очной форме обучения, если форма не указана в договоре или справке;

свидетельство о рождении, документы об опеке или другие бумаги, которые подтверждают родство;

документы, из которых видно, кто именно оплатил обучение, если у инспекции возникнут вопросы к плательщику, например кассовый чек или банковская выписка на сумму, которая совпадает с суммой платежа.

Налоговый вычет можно оформить и на обучение за границей, для этого понадобится отдельный комплект документов:

договор с иностранной учебной организацией;

документы, подтверждающие оплату;

документ, подтверждающий статус учебного заведения по праву страны обучения;

нотариально заверенный перевод документов на русский язык;

справка об очной форме обучения — при вычете за ребёнка.

Юрист юридической фирмы INTELLECT Арюна Ломбоева обращает внимание, что именно подтверждение статуса иностранной организации и корректный перевод документов чаще всего становятся предметом проверки.

Особенности вычета за разных членов семьи

Обучение детей

Родитель может получить вычет за обучение ребёнка при соблюдении трёх условий:

ребёнку меньше 24 лет;

обучение идёт по очной форме;

расходы подтверждены документами на имя родителя, который заявляет вычет.

Для детей, находящихся под опекой, оформление вычета доступно, пока подопечный не достигнет возраста 18 лет, а после прекращения опеки в связи с достижением совершеннолетия бывший опекун сможет оформить вычет до того, как подопечному исполнится 24 года, если он обучается на очной программе. Основание — подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Обучение братьев, сестёр и супругов

Вычет за брата или сестру можно оформить, если им меньше 24 лет и обучение идёт по очной форме. Право сохраняется и для неполнородных братьев и сестёр — если общий только отец или только мать.

Вычет по расходам на обучение супруга или супруги действует только для расходов начиная с 1 января 2024 года и только при очной форме обучения.

Юрист юридической фирмы INTELLECT Арюна Ломбоева обращает внимание, что вычет за обучение ребёнка не может получить супруг его родителя, если сам плательщик не стал ребёнку родителем по закону — например, не усыновил его.

Автошколы, курсы повышения квалификации и онлайн-школы

Вычет можно получить не только за вуз или колледж. ФНС разрешает заявлять расходы на обучение в автошколах, языковых школах, учебных центрах и на курсах повышения квалификации, если организация или ИП вправе вести образовательную деятельность. Для расходов на обучение с 1 января 2024 года подтверждением также служит справка об оплате образовательных услуг в установленной ФНС форме.

Юрист юридической фирмы INTELLECT Арюна Ломбоева уточняет: если ИП обучает лично, без привлечения преподавателей, лицензия не требуется, но сведения об образовательной деятельности должны быть внесены в ЕГРИП. Из-за отсутствия сведений в реестре вычет нередко нельзя оформить за обучение у самозанятых репетиторов и небольших онлайн-школ, которые не имеют нужного статуса.

«Если речь идёт о тренингах, семинарах, мастер-классах или обучении без образовательного оформления, вычет уже не работает. То же самое часто касается частных преподавателей без нужного статуса», — отмечает Александр Андропов, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» и член Ассоциации налоговых консультантов.

Пошаговая инструкция, как получить вычет

Оформить вычет можно через налоговую при подаче декларации 3-НДФЛ, через работодателя или в упрощённом порядке через личный кабинет, если учебная организация передала сведения в Федеральную налоговую службу (ФНС). По расходам с 1 января 2024 года главным подтверждением права на вычет служит справка об оплате образовательных услуг по форме ФНС.

Через личный кабинет налогоплательщика

Упрощённый порядок действует для расходов начиная с 1 января 2024 года и позволяет обойтись без подачи декларации 3-НДФЛ. Учебная организация или ИП должны передать сведения о расходах в ФНС в электронном виде.

Налоговая сама сформирует предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика. Как правило, оно появляется в личном кабинете налогоплательщика до 20 марта следующего календарного года после года оплаты обучения, если сведения поступили до 25 февраля, или в течение 20 дней после более поздней передачи. Проверка права на вычет занимает до одного месяца.

Юрист юридической фирмы INTELLECT Арюна Ломбоева отмечает, что далеко не все образовательные организации пока технически готовы работать по упрощённой схеме.

Через налоговую службу

Способ подачи заявления через ФНС пригодится, если учебная организация не передала сведения в налоговую для упрощённого оформления. Срок подачи 3-НДФЛ, установленный законом на 30 апреля, на вычеты не распространяется: декларацию ради возврата налога можно подать в любой день в течение года, но не позже трёх лет после года оплаты.

Порядок действий выглядит так:

Дождаться окончания календарного года, в котором было оплачено обучение. Получить у вуза, школы, курсов или ИП справку об оплате образовательных услуг для налоговой в установленной форме. Заполнить декларацию 3-НДФЛ — это можно сделать в личном кабинете ФНС. Приложить справку и отправить декларацию вместе с заявлением на возврат налога. Указать банковские реквизиты для перечисления денег.

Камеральная проверка декларации занимает до трёх месяцев. После завершения проверки налоговая перечисляет деньги в течение месяца с даты получения заявления на возврат, но не раньше окончания самой проверки.

Через работодателя

Способ оформления через работодателя позволяет сэкономить на НДФЛ в год оплаты обучения, не дожидаясь подачи декларации. После одобрения заявления о предоставлении вычета в налоговой работодатель перестаёт удерживать НДФЛ с зарплаты заявителя, пока сумма полагающегося тому вычета не будет исчерпана.

Порядок действий следующий:

Подготовить документы, которые подтверждают право на вычет; по расходам с 1 января 2024 года обычно достаточно справки об оплате образовательных услуг. Подать в ФНС заявление о подтверждении права на социальный вычет — через личный кабинет или лично. Дождаться решения налоговой: на рассмотрение заявления отводится до 30 календарных дней. ФНС подтвердит право на вычет и направит подтверждение работодателю. После этого заявителю нужно подать в бухгалтерию заявление о предоставлении вычета в свободной форме.

Ошибки при оформлении вычета

Эксперты, опрошенные Russian Business, выделили ошибки, которые чаще всего совершают заявители при оформлении налогового вычета на обучение:

Заявляют вычет за обучение родственника в заочной или очно-заочной форме.

Оформляют вычет за обучение ребёнка супруга или супруги от предыдущего брака.

Не прилагают справку об оплате образовательных услуг в установленной форме.

Ошибаются при оформлении справки: в коде формы обучения, личных данных, отражении других вычетов.

Неправильно рассчитывают лимит, если уже были оформлены вычеты по другим видам социальных расходов.

Не согласуют действия с супругом при оформлении вычета на ребёнка: кто заявляет вычет и какую сумму расходов указать в справке.

Включают в заявление оплату не только обучения, но и школьного питания, кружков, секций, продлёнки.

Не имеют дохода, облагаемого НДФЛ.

Оформляют вычет за внуков, племянников или ребёнка старше 24 лет.

Оплачивают обучение не со своего счёта или карты либо без указания назначения платежа.

Часто задаваемые вопросы Можно ли получить вычет, если учился давно? Вычет можно получить только в пределах трёх предыдущих лет. В 2026 году можно заявить вычет за расходы на обучение, понесённые в 2023, 2024 и 2025 годах. В какой срок налоговая перечисляет деньги? При стандартном варианте подачи через декларацию 3-НДФЛ камеральная проверка занимает до трёх месяцев, после чего деньги перечисляют в течение месяца. При упрощённом порядке срок проверки права на вычет сокращается до одного месяца, а на практике часто оказывается ещё меньше. Можно ли получить вычет за обучение в иностранном вузе? Да, право на вычет есть и при оплате обучения в иностранной организации. Для оформления понадобятся документы об оплате, подтверждение статуса учебного заведения и перевод документов на русский язык; для вычета за ребёнка дополнительно нужно подтвердить очную форму обучения.

