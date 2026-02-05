Умный дом от Яндекса научился понимать разговорную речь

Умный дом от Яндекса начал понимать команды, заданные в свободной форме, без точных формулировок и названий устройств. В компании уточнили: если раньше пользователю приходилось давать пошаговые инструкции вроде «включи свет» и затем «яркость — 40%», то теперь достаточно одной фразы — например, «включи жёлтый свет на сорок процентов».

Алиса научилась запускать устройства без их точных названий

Как рассказали в Яндексе, ранее управление умным домом строилось на чётко заданных командах и заранее прописанных сценариях. Пользователю нужно было помнить точные названия устройств, комнат и параметров. Теперь ИИ-помощник Алиса в устройствах понимает запросы, сформулированные так, как удобно человеку.

Например, фраза «Алиса, пора прибраться» запускает робот-пылесос, а запрос «мне завтра нужно встать в семь» даёт сигнал к установке будильника. Языковая модель анализирует смысл запроса и самостоятельно определяет, какое действие требуется выполнить.

Умный дом понимает разные формулировки одной команды

Умный дом научился учитывать разные формулировки одного и того же действия. Алиса понимает, что «гостиная» и «зал» — это одно и то же помещение, а «включи свет на столе» означает включение настольной лампы.

Это же касается цветов освещения. Если пользователь попросит включить «бирюзовый» свет, система выполнит команду, даже если в палитре умного дома этот оттенок обозначен как голубой.

Главное нововведение — понимание контекста разговора

Одним из ключевых изменений стало понимание контекста диалога. Теперь команды могут опираться на предыдущие реплики. Например, пользователь может сначала спросить, при какой температуре заваривают чёрный чай, а затем сказать: «Включи чайник на эту температуру».

Ранее для этого требовалась точная инструкция с указанием конкретного значения — например, 90 градусов. Теперь управление устройствами встроено в обычный диалог с Алисой.

В одной фразе можно задать сразу несколько действий

Если раньше для управления несколькими параметрами требовалась последовательность команд, теперь Алиса понимает сложные запросы. Одной фразой можно одновременно включить свет, задать цвет и уровень яркости.

Также умный дом научился обрабатывать запросы с исключениями. Например, команда «выключи свет везде, кроме кухни» выполняется без необходимости перечислять каждое помещение отдельно.

«Диспетчер» умного дома — технология Tool calling

В основе обновления лежит технология вызова функций (tool calling). Она выступает в роли диспетчера: языковая модель анализирует запрос, разбивает его на отдельные действия и определяет, какие устройства нужно задействовать.

По мере обучения нейросети умный дом будет понимать всё больше команд, заданных в разговорной форме, без необходимости использовать жёсткие сценарии и фиксированные формулировки.