МТС научила ИИ-секретаря общаться с курьерами — сервис сам передаст адрес и код домофона

МТС научила ИИ-секретаря общаться с курьерами, сообщили в пресс-службе компании. Теперь сервис может самостоятельно передавать данные доставщикам: например, адрес, этаж, номер квартиры или код домофона. В компании заявили, что стали первым оператором связи, который внедрил подобную возможность в ИИ-ассистента.

Данные для курьера достаточно ввести один раз

Чтобы ИИ-секретарь мог общаться с курьерами, пользователю нужно один раз заполнить данные доставки в приложении «Мой МТС». После настройки голосовой помощник будет использовать предоставленные данные автоматически.

Если абонент занят, не хочет отвечать на звонок или недоступен, ИИ-ассистент примет вызов вместо него и передаст курьеру нужную информацию.

Новая возможность уже заработала для пользователей тарифов «МТС Супер», «РИИЛ» и «RED», а также доступна для подписчиков «Секретарь+».

ИИ-система распознаёт звонки от служб доставки в режиме реального времени

Система работает на базе большой языковой модели (LLM), которая анализирует контекст разговора и в режиме реального времени формирует ответы для курьера.

По данным МТС, ИИ способен определить, что звонок поступил от курьерской службы, а также распознать слова и словосочетания в разговоре, связанные с доставкой заказов. После помощник озвучивает сведения, которые могут потребоваться курьеру для передачи заказа получателю.

Для 57% пользователей важны звонки от курьеров о времени доставки

По данным МТС, 44% пользователей считают звонки от служб доставки крайне важными. Показатель оказался выше, чем у звонков из медицинских учреждений или банков.

57% респондентов считают самыми важными звонки о времени и дате доставки. В МТС считают, что новая функция позволит передавать необходимую информацию, не отвлекая абонентов телефонными разговорами с курьерскими службами.

Директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук отметил, что опция будет полезна пользователям, которые не хотят быть привязанными к телефону в ожидании заказа.

Контекст

Ранее МТС представила ИИ-систему для автоматизации работы HR-отделов. Решение состоит из нескольких специализированных ИИ-агентов: одни занимаются первичным отбором кандидатов, другие отвечают на вопросы соискателей и назначают собеседования. Сейчас платформу тестируют компании из телекоммуникационной и энергетической отраслей.

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В будущем нейросеть сможет помогать с адаптацией сотрудников, оценкой их эффективности и прогнозированием увольнений. По оценкам экспертов, стоимость внедрения подобных решений может составлять от 2–5 млн рублей за пилотный проект до 10–20 млн рублей за полноценную ИИ-систему.