Конкуренция в ИТ усилилась: в 2025 году на рынок вышло 350 тыс. специалистов, но вакансий стало на треть меньше

В 2025 году на ИТ-рынок труда вышли около 320–350 тыс. новых специалистов, сообщает университет «Зерокодер». При этом число открытых вакансий сократилось на 29% год к году — примерно до 505 тыс. Самая высокая конкуренция наблюдается в популярных направлениях вроде Data Science и тестирования, а дефицит кадров сохраняется в DevOps и SRE.

Количество открытых вакансий снизилось на треть в 2025-м

По данным исследования университета «Зерокодер», нынешний перегрев рынка формируют сразу три источника подготовки кадров — высшие учебные заведения, образовательные платформы, программы дополнительного профессионального образования. В итоге конкуренция на рынке труда значительно выросла:

за последние восемь лет набор на ИТ-специальности в российских вузах вырос вдвое — с 45 тыс. студентов в 2016 году до 90 тыс. в 2024-м,

в 2025 году рынок пополнили около 320–350 тыс. новых IT-специалистов,

количество открытых вакансий, по оценке авторов исследования, сократилось на 29% год к году — до около 505 тыс.

Начинающих специалистов будет в избытке минимум до 2030 года

Авторы исследования считают, что конкуренция среди начинающих специалистов будет высокой не только в ближайшее время. С 2022 по 2025 год российские технические вузы ежегодно принимали от 83 тыс. до 95 тыс. студентов. Это означает, что более 300 тыс. будущих специалистов пока ещё продолжают обучение и выйдут на рынок труда в период с 2026 по 2029 год.

По мнению исследователей, именно поэтому дисбаланс между количеством выпускников и спросом на начинающих специалистов сохранится как минимум до конца десятилетия.

Самые популярные специальности оказались самыми конкурентными

Исследование показывает, что высокий интерес к профессии далеко не всегда означает более высокие доходы.