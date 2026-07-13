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Конкуренция в ИТ усилилась: в 2025 году на рынок вышло 350 тыс. специалистов, но вакансий стало на треть меньше

Конкуренция среди начинающих ИТ-специалистов будет расти до 2030 года
13 июля 2026, 20:40
Время прочтения 3 минуты
Мужчина грустит
Бизнес
Карьера
IT
Автор:
Анастасия Черкесова

В 2025 году на ИТ-рынок труда вышли около 320–350 тыс. новых специалистов, сообщает университет «Зерокодер». При этом число открытых вакансий сократилось на 29% год к году — примерно до 505 тыс. Самая высокая конкуренция наблюдается в популярных направлениях вроде Data Science и тестирования, а дефицит кадров сохраняется в DevOps и SRE.

Количество открытых вакансий снизилось на треть в 2025-м

По данным исследования университета «Зерокодер», нынешний перегрев рынка формируют сразу три источника подготовки кадров — высшие учебные заведения, образовательные платформы, программы дополнительного профессионального образования. В итоге конкуренция на рынке труда значительно выросла:

  • за последние восемь лет набор на ИТ-специальности в российских вузах вырос вдвое — с 45 тыс. студентов в 2016 году до 90 тыс. в 2024-м,
  • в 2025 году рынок пополнили около 320–350 тыс. новых IT-специалистов,
  • количество открытых вакансий, по оценке авторов исследования, сократилось на 29% год к году — до около 505 тыс.

Начинающих специалистов будет в избытке минимум до 2030 года

Авторы исследования считают, что конкуренция среди начинающих специалистов будет высокой не только в ближайшее время. С 2022 по 2025 год российские технические вузы ежегодно принимали от 83 тыс. до 95 тыс. студентов. Это означает, что более 300 тыс. будущих специалистов пока ещё продолжают обучение и выйдут на рынок труда в период с 2026 по 2029 год.

По мнению исследователей, именно поэтому дисбаланс между количеством выпускников и спросом на начинающих специалистов сохранится как минимум до конца десятилетия.

Самые популярные специальности оказались самыми конкурентными

Исследование показывает, что высокий интерес к профессии далеко не всегда означает более высокие доходы.

  • Data Scientist*Специалист по работе с данными собирает информацию, ищет в ней скрытые закономерности и создает программы, которые могут делать прогнозы. Это помогает бизнесу принимать правильные решения и зарабатывать больше.: 27,4 резюме на вакансию, стартовая зарплата — 78 тыс. рублей.
  • QA-тестировщик*Специалист, который ищет ошибки в программах, играх или на сайтах до того, как ими начнут пользоваться люди: 23,3 резюме на вакансию, стартовая зарплата — 85 тыс. рублей.
  • Frontend-разработчик*Программист, который создает часть сайта или приложения, с которой взаимодействует пользователь: 21,1 резюме на вакансию, стартовая зарплата — 82 тыс. рублей.
  • Backend-разработчик*Программист, который отвечает за работу «внутренностей» сайта или приложения: 17,3 резюме на вакансию, стартовая зарплата — 95 тыс. рублей.
  • Системный аналитик*Системный аналитик разрабатывает требования к программному обеспечению: 12,4 резюме на вакансию, стартовая зарплата — 110 тыс. рублей.
  • DevOps*ИТ-специалист, который объединяет команды разработки и эксплуатации для ускорения выпуска и повышения надежности программного обеспечения и SRE*ИТ-специалист, который обеспечивает бесперебойную работу сайтов и приложений: стартовая зарплата достигает 163 тыс. рублей, при этом конкуренция существенно ниже — около 7,4 резюме на вакансию.
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