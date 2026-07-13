Каждая пятая IT-компания в России готовится к падению выручки: уже столкнувшиеся с кризисом фирмы не ждут улучшений

Более 20% российских IT-компаний могут снизить годовую выручку в 2026 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой данные ассоциации «Руссофт». В целом выручка софтверных компаний в России может вырасти на 17% — до 3,3 трлн рублей. При этом 43% компаний, уже потерявших выручку в 2025 году, ожидают дальнейшего падения в 2026-м.

Четверть IT-компаний столкнулись с падением выручки в 2025 году — хотя прогнозировали его лишь 3,8%

В 2025 году совокупный оборот отрасли замедлился и вырос на 14%, составив 2,8 трлн рублей, подсчитали в «Руссофте». Для сравнения: в 2023 и 2024 годах рост доходов составлял 20 и 25% соответственно.

При этом 61% респондентов рассчитывают увеличить выручку в 2026 году. Однако, как отметил представитель «Руссофта», растущих компаний в реальности оказывается меньше, чем по прогнозу. Например, при опросе в 2025 году сокращения выручки ожидали всего 3,8% — по факту падение выручки зафиксировали у 25,5% компаний.

Среди тех, кто уже столкнулся с сокращением выручки в прошлом году, ожидания распределились следующим образом:

40,5% рассчитывают на рост в 2026-м;

16,5% предполагают сохранение выручки на уровне прошлого года;

43% ожидают дальнейшего падения.

Рынок IT ждёт консолидация вокруг крупных игроков, считают эксперты

Прирост выручки более чем на 10% компании смогут получить только за счёт повышения тарифов, отметил в комментарии «Ведомостям» президент «Руссофта» Валентин Макаров. По его словам, повышение цен на продукты и услуги — вынужденная мера, которая позволяет сохранить хотя бы минимальную рентабельность на фоне роста налоговой нагрузки. Сократить затраты на зарплату без увольнений не получится, добавляет Валентин Макаров.

Генеральный директор «Корус консалтинга» Александр Семенов ожидает роста рынка примерно на 10%, но предупреждает: часть прироста будет «съедена» инфляцией и удорожанием ресурсов. По мнению эксперта, санкционное давление, сложности с логистикой, рост стоимости капитала и осторожная бюджетная политика заказчиков усилят консолидацию вокруг крупных игроков, способных инвестировать в собственные платформы.

Небольшим и средним компаниям будет всё сложнее удерживать маржинальность, предупреждает Александр Семенов. По его словам, основными драйверами роста останутся проекты в области кибербезопасности и ИИ.

В 2026 году экспорт IT-компаний может вырасти на 9% — после почти нулевого роста в 2025-м

По прогнозам «Руссофта», респонденты ожидают прирост продаж на внутреннем рынке в 2026 году на уровне 18% — до 2,7 трлн рублей. Экспортные доходы в рублёвом выражении вырастут на 9% — до 572 млрд рублей.

В 2025 году продажи на внутреннем рынке выросли на 17,8% до 2,28 трлн рублей, а зарубежный объём увеличился лишь на 0,2% — до 524 млрд рублей.

Генеральный директор «Беркута» Андрей Богданов отметил, что раньше российские IT-решения воспринимались как более доступная альтернатива западным продуктам. Сегодня зарубежных заказчиков интересует российский опыт построения суверенной цифровой инфраструктуры, что способствует росту темпов экспорта.

Контекст

В 2025 году совокупная выручка IT-сектора впервые за несколько лет уменьшилась — на 60 млрд рублей, до 7,94 трлн рублей. В 2022–2024 годах отрасль росла в среднем на 22,5% в год. При этом число IT-компаний продолжает расти — за 2024–2026 годы их количество увеличилось на 3,5%, с 81,5 тыс. до 84,4 тыс.

По данным SuperJob, в первом полугодии 2026 года число IT-вакансий сократилось на 21% год к году, а рост зарплат замедлился до 3,9% — ниже официальной инфляции в 5,31%. Количество соискателей при этом выросло: число специалистов, открытых к предложениям, увеличилось на 69%.