Wildberries ускорила выплаты продавцам — вывести средства можно будет через 14 дней после согласования финотчёта

Wildberries изменит порядок формирования выплат продавцам: кнопка вывода заработанных средств станет доступна через 14 дней после согласования финансового отчёта. Ранее 76% продавцов жаловались на задержки выплат, которые прежде не должны были превышать 21 день. Компания рассчитывает, что новый механизм позволит предпринимателям быстрее получать доступ к своим деньгам.

76% селлеров Wildberries сталкиваются с задержками выплат от платформы — в маркетплейсе отрицают наличие проблемы Сейчас средний срок вывода денег составляет 26–30 дней — по правилам платформы, Wildberries должен отправлять деньги в течение 5 дней Читайте также

Продавцы смогут быстрее выводить заработанные деньги

Ранее по правилам Wildberries деньги должны были приходить через 21 день после формирования отчёта о продаже. При этом 76% продавцов в мае 2026 года сообщали, что маркетплейс регулярно задерживал выплаты.

Теперь кнопка вывода заработанных средств станет доступна продавцам Wildberries через 14 дней, отведённых на согласование финансового отчёта. По данным компании, новый порядок выплат поможет продавцам точнее планировать движение денежных средств. Предпринимателям станет проще управлять закупками, формировать ассортимент и планировать дальнейшее развитие бизнеса.

В Wildberries рассчитывают, что обновлённый механизм сделает работу на платформе более прозрачной и предсказуемой для продавцов.

Ранее Wildberries увеличила срок уведомления продавцов о важных изменениях в договоре

В конце июня 2026 года Wildberries увеличила срок предварительного уведомления о наиболее важных изменениях оферты до 45 дней.

Wildberries начала заранее предупреждать продавцов об изменениях в договоре: уведомления будут приходить за 45 дней Новый порядок заработает ещё до 1 октября 2026 года, когда в силу вступит закон о платформенной экономике Читайте также

В компании объясняли это решение стремлением дать предпринимателям больше времени для подготовки к новым условиям работы на платформе.

Контекст

Ранее крупнейшие российские цифровые платформы — Wildberries, Ozon и «Авито» — обновили Меморандум о добросовестных практиках, впервые подписанный в ноябре 2025 года. Компании обязались:

не устанавливать для российских продавцов комиссии выше, чем для иностранных,

уведомлять об увеличении сроков выплат минимум за 45 дней,

а также предоставить селлерам возможность отказаться от скидок за счёт платформ без штрафов и ограничений.

Изменения стали частью подготовки отрасли к вступлению в силу закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.