«Бургер Кинг» запускает лимитированную коллаборацию с Love is: на этот раз — для взрослой аудитории

«Бургер Кинг» анонсировал вторую коллаборацию с брендом Love is. В рамках сотрудничества бренд выпустит лимитированный бокс для взрослой аудитории: помимо воппера, картофеля фри и десерта, покупатели получат тематический аксессуар для пар. Старт продаж запланирован на 27 июля, предполагаемая цена — 1000 рублей.

Главная фишка бокса — тематический аксессуар для двоих

В состав Love is Бокса войдут Воппер, картофель фри, напиток и десерт. Кроме того, покупатели получат тематический аксессуар для пар — ироничный тематический браслет в визуальной стилистике Love is. Как сообщили в пресс-службе, сувенир «может стать поводом провести время вместе и добавить немного нового в привычный сценарий» вечера.

Старт продаж запланирован на 27 июля 2026 года. Предполагаемая стоимость бокса — 1000 рублей.

Это уже вторая коллаборация об отношениях — но теперь для взрослых

Как сообщили в пресс-службе «Бургер Кинга», новая коллаборация с Love is вновь играет с темой отношений, но уже не ограничивается романтическими знакомствами и признаниями. В этот раз лимитированный бокс посвящен тому, как пары проводят время вместе, поддерживают интерес друг к другу и привносят в повседневную жизнь новые впечатления.

В «Бургер Кинге» назвали запуск новой версии бокса логичным продолжением сотрудничества с брендом Love is.

«Love is всегда был брендом про отношения, а Бургер Кинг — про свободу быть собой и не относиться к жизни слишком серьезно. Новый бокс соединяет эти две интонации: он про любовь, романтику и близость в паре, но говорит о них с юмором и без лишнего пафоса», — сообщили в пресс-службе «Бургер Кинга».

Контекст

Тематические комбо стали одним из основных трендов на российском рынке общепита. Наборы рассчитаны как на детей, так и на взрослых: