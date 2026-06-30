Додо Пицца запустила коллаборацию с Winx — клиенты смогут попробовать пиццу «Энчантикс» и получить обвес на сумку

В Додо Пицце стартовала коллаборация с Winx Club. В меню уже появились тематическая пицца «Энчантикс» и молочный коктейль Winx. Вместе с заказами посетители могут получить коллекционные обвесы с героинями мультсериала. Полный набор с новинками и аксессуарами обойдётся покупателям примерно в 1000 рублей.

Часть ресторанов Додо Пиццы оформили в стиле Winx

Главной новинкой совместного проекта стала пицца «Энчантикс». Её приготовили на сливочно-сырной основе, дополнив цветными сырными шариками и брусничным соусом. Также в продажу поступил молочный коктейль Winx со вкусом малины и драгонфрута.

Вместе с заказами посетителям предлагают тематические обвесы для сумок, рюкзаков, одежды и гаджетов. Коллекция посвящена шести главным героиням мультсериала: Блум, Стелле, Флоре, Музе, Текне и Лейле. Аксессуары выдаются случайным образом.

Кроме того, в мобильном приложении «Додо Пиццы» появился тематический тест «Кто ты из Winx?», а часть ресторанов оформили в стиле мультсериала.

Проект одновременно стартовал в восьми странах

Коллаборация проходит сразу в восьми странах:

России,

Казахстане,

Беларуси,

Турции,

Кыргызстане,

Таджикистане,

Сербии,

Монголии.

Ранее в компании называли проект одним из крупнейших международных запусков Додо Пиццы. Его приурочили к возвращению Winx Club на экраны после масштабного перезапуска мультсериала в 2026 году.