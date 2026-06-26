«Вкусно — и точка» выпустит новую коллекцию стеклянных стаканов — акция продлится до конца августа

«Вкусно — и точка» со 2 июля запустит новую летнюю коллекцию стеклянных стаканов. В неё вошли четыре варианта разных цветов и фактур, которые можно будет получить при покупке комбо-наборов или приобрести отдельно через мобильное приложение. Собрать всю коллекцию гости смогут до 31 августа или до окончания запасов.

Стаканы будут появляться поочерёдно

В коллекцию вошли четыре стеклянных стакана: лиловый с изображением «мороженого», голубой с «кунжутом», зелёный с «пузырьками» и коралловый с «Комбо».

Ранее во «Вкусно — и точка» появлялись стаканы-хамелеоны, с зимними пейзажами и многие другие. Как и в предыдущие годы, новые стаканы будут появляться поочерёдно. Следующий дизайн станет доступен после того, как закончится предыдущий.

Стаканы можно получить при покупке комбо-наборов

Приобрести стакан можно будет при покупке Большого Комбо, Большого Бокса или Мега Бокса. При заказе Мега Комбо в набор войдут сразу два стакана.

Кроме того, в мобильном приложении «Вкусно — и точка» коллекционные стаканы будут доступны отдельно по специальной цене в разделе «Акции».

В компании отметили, что коллекционные стаканы уже стали привычной частью летних кампаний бренда: многие гости собирают их и связывают с воспоминаниями о тёплом времени года.

Контекст

С 16 июня сеть «Вкусно — и точка» запустила коллекцию игрушек по мотивам южнокорейской франшизы LINE FRIENDS и мультсериала BROWN AND FRIENDS. В неё вошли восемь брелоков с персонажами, один из которых светится в темноте. Игрушки можно получить в составе Кидз Комбо и специальных комбо-наборов с бургерами.

«Вкусно — и точка» выпустит игрушки с южнокорейским мультсериалом BROWN AND FRIENDS: старт продаж — 16 июня В новой коллекции будет 8 персонажей Читайте также

В компании отметили, что для LINE FRIENDS это первая коллаборация на российском рынке. Во «Вкусно — и точка» рассчитывают, что коллекция заинтересует не только детей, но и взрослых поклонников азиатской культуры.