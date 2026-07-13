В России открылся предзаказ на электрокроссовер UMO 5: стоимость авто — от 2,59 млн рублей

Бренд UMO начал принимать предзаказы на электрический кроссовер UMO 5 для частных покупателей. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях — «Про» и «Макс». Первые авто владельцы получат уже в сентябре 2026 года.

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UMO 5 можно приобрести в двух комплектациях

UMO 5 будет доступен в двух комплектациях:

Про — от 2,59 млн рублей. У автомобиля белый кузов, чёрный салон и 17-дюймовые колёсные диски.

Макс — от 2,79 млн рублей. Доступны белый, серый или серо-золотой цвет кузова, чёрный салон и 18-дюймовые колёсные диски.

Обе версии электрокроссовера оснащены мультимедийной системой с 14,6-дюймовым экраном, встроенными сервисами Яндекса — Яндекс Картами, Музыкой, Книгами и Видео — и голосовым помощником Алисой. С помощью ассистента водитель сможет управлять мультимедийной системой, климат-контролем, стеклоподъёмниками, крышкой багажника и другими функциями автомобиля.

Кроме того, машина поддерживает удалённое управление через мобильное приложение. Также управлять авто можно голосовыми командами через Яндекс Станцию.

Максимальная комплектация автомобиля включает автопилот

Покупателям версии «Макс» также будут доступны:

панорамная крыша с люком и шторкой с голосовым управлением;

системы помощи водителю уровня ADAS L2, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе;

беспроводная зарядка для смартфона;

интеллектуальная подсветка салона.

В комплектации «Макс» предусмотрены передние парктроники и HD-камера заднего вида с динамической разметкой.

Электромобиль адаптировали к российскому климату

Во всех версиях UMO 5 предусмотрен пакет зимних опций. Автомобиль оснащён подогревом передних и задних сидений, обогревом руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

За безопасность отвечают шесть подушек безопасности, система кругового обзора и задние датчики парковки.