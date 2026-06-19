UMO впервые возглавил рынок электромобилей в России — на бренд пришлось 35% продаж в мае 2026-го

Российский бренд UMO, созданный совместно с Яндекс Электро, впервые стал лидером рынка новых электромобилей, сообщает «Автостат». В мае на долю марки пришлось около 35% всех продаж в сегменте. Всего за месяц в России было продано 233 электромобиля UMO, благодаря чему марка поднялась на первое место по объёму реализации новых электрокаров.

Российские бренды заняли первые две строчки

Пресс-служба UMO сообщила Russian Business, что первое место бренд получил благодаря корпоративным продажам в такси, каршеринг и другие направления.

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Вторым по популярности брендом стала российская марка электромобилей Evolute. В мае покупатели приобрели 120 автомобилей Evolute, что соответствует примерно 18% рынка.

В пятёрку лидеров также вошли китайские производители Avatr, Geely и Changan.

Кроссовер UMO 5 стал самой продаваемой моделью

Самые популярные модели электромобилей в мае:

UMO 5 — 233 проданных автомобиля,

Evolute i-JOY — 119 автомобилей,

Geely EX5 — 43 автомобиля,

Avatr 12 — 41 автомобиль,

По данным «Автостата», в мае россияне приобрели 680 новых электрокаров. Это на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако по итогам первых пяти месяцев 2026 года рынок остаётся в плюсе. С января по май в стране было продано 3858 новых электромобилей, что на 12,3% больше, чем годом ранее.

Контекст

Электромобили под брендом UMO выпускаются на площадке завода «Москвич» при участии Яндекс Электро, которая отвечает за технологическую составляющую и дистрибуцию. Продажи первой модели — электрокроссовера UMO 5 — начались в России в апреле 2026 года.

Летом 2026-го российский автопроизводитель EVM представил гибридный кроссовер UMO 8, созданный совместно с Яндекс Электро. Модель построена на базе китайского GAC S7 и адаптирована для российских условий. Автомобиль использует технологию последовательного гибрида: бензиновый двигатель работает как генератор, а движение обеспечивают два электромотора. Запас хода на одной заправке и полном заряде достигает 867 км, разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.

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UMO 8 получил интеграцию с сервисами Яндекса, включая навигацию, мультимедийную систему и голосового помощника Алису, с помощью которой можно управлять климат-контролем и навигатором. Для эксплуатации зимой автомобиль оснастили обогревом руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дополнительной защитой кузова от коррозии.