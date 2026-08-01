В России могут ввести авторизацию на зарубежных сайтах по номеру телефона — эксперты оценили инициативу скептически

Минцифры предложило обязать иностранные интернет-ресурсы, работающие в России, регистрировать и авторизовывать пользователей только по номеру телефона. Эксперты Russian Business подчёркивают: российским регуляторам будет непросто заставить иностранные компании выполнять новые требования, в связи с чем доступ к платформам могут просто заблокировать. В результате ограничения в первую очередь затронут обычных пользователей.

Россияне смогут регистрироваться на иностранных сайтах только по номеру телефона — с инициативой выступило Минцифры Новое требование вошло в «Антифрод 3.0» — но пока проект находится на обсуждении Читайте также

Минцифры предлагает хранить данные об аккаунтах пользователей три года

Согласно проекту, владельцы иностранных интернет-ресурсов должны будут регистрировать и авторизовывать российских пользователей только по номеру телефона. Кроме того, компании должны будут хранить сведения о регистрации, входах в аккаунты и удалении учётных записей в течение трёх лет.

Также документ предусматривает передачу госорганам данных об аккаунтах по запросу для обеспечения безопасности и запрет на передачу персональных данных получателей в SMS-рассылках.

При этом окончательная версия инициативы ещё не сформирована. Представитель Минцифры сообщил, что пока преждевременно говорить о том, какие именно нормы войдут в итоговый документ. Также пока не определено, какие иностранные ресурсы будут подпадать под новые требования.

Госдума приняла закон «Антифрод 2.0»: банки будут компенсировать потери от мошенников — но лишь при взломе аккаунта Операторов связи также обязали компенсировать ущерб, если они не выполнят требования по защите абонента Читайте также

Штрафы за нарушение порядка авторизации пользователей достигают 1,4 млн ₽

Эксперты Russian Business отмечают, что инициатива Минцифры преследует несколько задач: усиление контроля за цифровыми сервисами, борьбу с мошенничеством, повышение прозрачности работы иностранных платформ.

Аналитики отмечают, что действующее регулирование различается для российских и зарубежных сервисамов: отечественные компании несут дополнительные обязательства, тогда как иностранные платформы могут работать по прежним правилам.

Адвокат Анна Сунгурова напоминает, что с 1 декабря 2023 года российские интернет-ресурсы обязаны использовать ограниченный перечень способов авторизации:

российский номер телефона,

Госуслуги,

Единую биометрическую систему или другую российскую информационную систему.

«Образовалась очевидная асимметрия: российский бизнес несёт издержки и ответственность, а зарубежные сервисы работают в прежнем режиме. “Антифрод 3.0” эту асимметрию устраняет», — отметила адвокат, партнёр, руководитель филиала АБ «INTELLECT» в Санкт-Петербурге Анна Сунгурова.

Адвокат Анна Сунгурова напоминает: за нарушение порядка авторизации пользователей предусмотрены штрафы до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 1,4 млн рублей.

В России вступил в силу закон о запрете авторизации через Google и Apple ID — со штрафами до 700 тыс. ₽ За повторные нарушения юрлицам грозит штраф до 1,4 млн рублей Читайте также

Вопрос исполнения требований — самое слабое место инициативы

Эксперты Russian Business сходятся во мнении, что главная сложность инициативы связана вовсе не с технической реализацией авторизации по номеру телефона.

«Здесь надо быть честными: экстерриториальное принуждение иностранных компаний — самое слабое место инициативы», — говорит адвокат Анна Сунгурова.

Парадокс заключается в том, что у российских регуляторов нет прямых механизмов воздействия на те зарубежные ресурсы, что не исполняют предписания.

«Закон “О деятельности иностранных лиц в интернете” (236-ФЗ) предусматривает возможность применения санкций, но фактически требует наличия филиала/представительства или уполномоченного юрлица в РФ для полноценного контроля. Без этого механизм принуждения ограничен», — отметил управляющий партнёр ЮК «Генезис» Артём Денисов.

Эксперты отмечают, что для иностранных компаний без присутствия в России основным способом воздействия могут стать не прямые требования, а технические и экономические ограничения. Среди возможных мер:

ограничение доступа к сервисам,

замедление работы ресурсов,

запрет рекламы,

ограничения платежей и другие меры, которые могут стимулировать компании соблюдать требования российских регуляторов.

Пользователи могут потерять доступ к привычным зарубежным сервисам

Эксперты также предупреждают, что новые правила могут создать дополнительные риски для компаний, которые используют иностранные цифровые сервисы в работе. Если зарубежные платформы откажутся выполнять требования, пользователи могут потерять доступ к привычным инструментам, а бизнесу придётся искать альтернативы.

«Пользователи рискуют одномоментно потерять доступ к привычным зарубежным платформам, рабочим инструментам, облачным сервисам и образовательным порталам, которые принципиально откажутся внедрять авторизацию по российским номерам», — подчеркнула управляющий партнёр юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивил.

Кроме того, по её словам, часть российского бизнеса вероятно будет вынуждена искать замену зарубежным сервисам, что потребует дополнительных затрат и времени на переход.

Адвокат Анна Сунгурова в свою очередь указала на то, что единый способ авторизации через номер телефона может не только снизить риски мошенничества, но и наоборот повысить их.

«Привязка всей цифровой жизни к одному номеру телефона делает его единой точкой отказа — компрометация сим-карты будет означать компрометацию всех аккаунтов», — отметила адвокат, партнёр, руководитель филиала АБ «INTELLECT» в Санкт-Петербурге Анна Сунгурова.

«Мегафон» назвал SMS-авторизацию удобным, но не универсальным инструментом

В «Мегафоне» заявили Russian Business, что подтверждение личности через SMS остаётся удобным способом авторизации пользователей. Однако в то же время в компании отмечают, что метод решает только часть задач в борьбе с мошенничеством.

«На сегодня авторизация при помощи SMS — удобный и безопасный способ подтверждения личности пользователя. При этом метод решает только часть задач по борьбе с мошенничеством: его надёжность напрямую зависит от соблюдения правил цифровой гигиены самими людьми», — сообщили Russian Business в пресс-службе «Мегафона».

В компании подчеркнули, что пользователям необходимо самостоятельно защищать телефоны от вредоносных приложений и не передавать коды подтверждения посторонним.

Контекст

Третий пакет мер против телефонного и кибермошенничества «Антифрод 3.0» был анонсирован весной 2026 года. В него вошли предложения по усилению контроля за цифровыми сервисами, включая новые требования к регистрации пользователей на иностранных интернет-ресурсах. Законопроект планируют внести в Госдуму осенью 2026 года.

Ранее в России уже были введены ограничения для цифровых платформ: российские интернет-ресурсы обязаны использовать определённые способы авторизации пользователей, включая российский номер телефона, Госуслуги, Единую биометрическую систему или другие российские информационные системы.

В итоговую редакцию «Антифрод 3.0» нормы могут быть изменены после обсуждения. В Минцифры подчёркивают, что пока проект не является финальным документом.