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Китайские автомобили заняли больше 7% российского автопарка: самые популярные бренды — Haval, Chery и Geely

В России зарегистрировано 3,43 млн легковых автомобилей китайских марок, а самым распространённым автомобилем стал Haval Jolion
02 августа 2026, 11:00
Время прочтения 2 минуты
Автомобили Haval, Chery и Geely стоят в ряд
Автомобили
Россия
Автор:
Никита Черников

В России в середине 2026 года насчитывалось 3,43 млн легковых автомобилей китайских брендов, сообщили в агентстве «Автостат». На их долю приходится 7,2% всего парка легковушек страны — почти каждый 14-й автомобиль относится к китайской марке. В тройке самых популярных брендов — Haval, Chery и Geely.

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В России зарегистрировано 690 тыс. автомобилей Haval

Самый распространёный китайский бренд в России — Haval. На него приходится 690,2 тыс. зарегистрированных автомобилей или 20% всего парка китайских машин.

Следом идут Chery с показателем 662,5 тыс. автомобилей и Geely — 576 тыс. машин.

В первую пятёрку также вошли Changan (270,9 тыс.) и Lifan (151,3 тыс.). Кроме того, отметку в 100 тыс. автомобилей преодолели Great Wall, Exeed и Omoda.

Haval Jolion возглавил рейтинг моделей

Самой массовой китайской моделью в России стал кроссовер Haval Jolion — 275,4 тыс. экземпляров. Также отметку в 100 тыс. зарегистрированных автомобилей преодолели:

  • Chery Tiggo 7 PRO MAX — 132,1 тыс. шт.;
  • Geely Monjaro — 122,5 тыс. шт.;
  • Geely Coolray — 113,6 тыс. шт.;
  • Haval F7 — 105,4 тыс. шт.;
  • OMODA C5 — 104,9 тыс. шт.;
  • Chery Tiggo 4 PRO — 102,6 тыс. шт.
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Контекст

В июле агентство «Автостат» провело опрос среди экспертной аудитории и выяснило, какой новый российский автобренд имеет наибольшие рыночные перспективы.

Так, первое место досталось марке VOLGA, набравшей почти треть голосов. Производство автомобилей этой марки основано на моделях китайской Geely.

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