Китайские автомобили заняли больше 7% российского автопарка: самые популярные бренды — Haval, Chery и Geely

Китайские автомобили заняли больше 7% российского автопарка: самые популярные бренды — Haval, Chery и GeelyВ России зарегистрировано 3,43 млн легковых автомобилей китайских марок, а самым распространённым автомобилем стал Haval Jolion
В России в середине 2026 года насчитывалось 3,43 млн легковых автомобилей китайских брендов, сообщили в агентстве «Автостат». На их долю приходится 7,2% всего парка легковушек страны — почти каждый 14-й автомобиль относится к китайской марке. В тройке самых популярных брендов — Haval, Chery и Geely.
В России зарегистрировано 690 тыс. автомобилей Haval
Самый распространёный китайский бренд в России — Haval. На него приходится 690,2 тыс. зарегистрированных автомобилей или 20% всего парка китайских машин.
Следом идут Chery с показателем 662,5 тыс. автомобилей и Geely — 576 тыс. машин.
В первую пятёрку также вошли Changan (270,9 тыс.) и Lifan (151,3 тыс.). Кроме того, отметку в 100 тыс. автомобилей преодолели Great Wall, Exeed и Omoda.
Haval Jolion возглавил рейтинг моделей
Самой массовой китайской моделью в России стал кроссовер Haval Jolion — 275,4 тыс. экземпляров. Также отметку в 100 тыс. зарегистрированных автомобилей преодолели:
- Chery Tiggo 7 PRO MAX — 132,1 тыс. шт.;
- Geely Monjaro — 122,5 тыс. шт.;
- Geely Coolray — 113,6 тыс. шт.;
- Haval F7 — 105,4 тыс. шт.;
- OMODA C5 — 104,9 тыс. шт.;
- Chery Tiggo 4 PRO — 102,6 тыс. шт.
Контекст
В июле агентство «Автостат» провело опрос среди экспертной аудитории и выяснило, какой новый российский автобренд имеет наибольшие рыночные перспективы.
Так, первое место досталось марке VOLGA, набравшей почти треть голосов. Производство автомобилей этой марки основано на моделях китайской Geely.