Toyota вновь стала мировым лидером по продажам автомобилей — за полгода компания реализовала 5,39 млн машин

Toyota вновь стала мировым лидером по продажам автомобилей — за полгода компания реализовала 5,39 млн машинПроизводитель удерживает первое место седьмой год подряд
По итогам первой половины 2026 года Toyota Motor вновь стала крупнейшим автопроизводителем мира, следует из сообщения компании. Вместе с Daihatsu и Hino Motors концерн продал более 5,39 млн автомобилей. Это уже седьмой год подряд, когда японская группа удерживает первое место по объёму глобальных продаж, несмотря на снижение спроса на отдельных рынках.
Toyota вновь опередила главного конкурента — Volkswagen
За январь—июнь 2026 года Toyota Motor вместе с компаниями своей группы реализовала более 5,39 млн автомобилей. Для сравнения: главный конкурент Toyota — Volkswagen — за тот же период продал около 4,12 млн автомобилей.
Таким образом, японский автоконцерн сохранил лидерство на мировом рынке уже седьмой год подряд. Самыми востребованными в линейке компании остаются гибридные автомобили.
Объём продаж у Toyota снизился — несмотря на лидерство
Продажи Toyota в первом полугодии упали на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
Ключевые причины — ослабление спроса на Ближнем Востоке и сокращение продаж автомобилей в Китае.
Контекст
В июле 2026 года Toyota впервые более чем за 20 лет перестала быть самой дорогой публичной компанией Японии. Первое место занял банк Mitsubishi UFJ с рыночной капитализацией $259 млрд.
Стоимость самой Toyota сейчас оценивается примерно в $253 млрд.