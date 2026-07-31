Toyota вновь стала мировым лидером по продажам автомобилей — за полгода компания реализовала 5,39 млн машин

По итогам первой половины 2026 года Toyota Motor вновь стала крупнейшим автопроизводителем мира, следует из сообщения компании. Вместе с Daihatsu и Hino Motors концерн продал более 5,39 млн автомобилей. Это уже седьмой год подряд, когда японская группа удерживает первое место по объёму глобальных продаж, несмотря на снижение спроса на отдельных рынках.

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Toyota вновь опередила главного конкурента — Volkswagen

За январь—июнь 2026 года Toyota Motor вместе с компаниями своей группы реализовала более 5,39 млн автомобилей. Для сравнения: главный конкурент Toyota — Volkswagen — за тот же период продал около 4,12 млн автомобилей.

Таким образом, японский автоконцерн сохранил лидерство на мировом рынке уже седьмой год подряд. Самыми востребованными в линейке компании остаются гибридные автомобили.

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Объём продаж у Toyota снизился — несмотря на лидерство

Продажи Toyota в первом полугодии упали на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Ключевые причины — ослабление спроса на Ближнем Востоке и сокращение продаж автомобилей в Китае.

Контекст

В июле 2026 года Toyota впервые более чем за 20 лет перестала быть самой дорогой публичной компанией Японии. Первое место занял банк Mitsubishi UFJ с рыночной капитализацией $259 млрд.

Стоимость самой Toyota сейчас оценивается примерно в $253 млрд.