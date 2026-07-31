Росавиaция отзывает сертификат «Ижавиa» — авиакомпания лишится права выполнять рейсы уже с 1 августа

Росaвиация отзывает разрешение на полеты авиакомпании «Ижавиa», сообщает «Коммерсaнт» со ссылкой на источники. Без документа перевозчик не сможет выполнять пассажирские рейсы — билеты на самолеты перестанут продавать с 1 августа. Гендиректор «Ижавиа» заверил, что у авиакомпании есть ресурсы для выполнения обязательств перед клиентами и партнёрами.

«Ижaвиа» не предоставила регуляторам отчёт об устранении нарушений

После проверки Ространснадзора и Росавиации, проведённой в марте 2026-го, «Ижавиа» получила предписание устранить выявленные нарушения. Тогда же регуляторы ограничили срок действия разрешения авиакомпании на выполнение рейсов — до 28 июля.

Ространснадзор и Росавиация выявили нарушения правил безопасности. Среди них:

работа воздушного судна, который не прошел комплексную техническую проверку,

ошибки при подготовке экипажей,

превышение допустимой продолжительности рабочего дня технических сотрудников.

Инспекция потребовала от авиаперевозчика изменить порядок контроля за перелетами, провести полную проверку штата сотрудников, отвечающих за обслуживание самолётов, а также пересмотреть кадровую структуру.

По данным источников «Коммерсантa», компания не смогла предоставить отчёт об устранении нарушений, который удовлетворил бы Росавиацию.

«Ижавиа» заверила клиентов в выполнении всех обязательств после решения регулятора

Гендиректор «Ижавиа» заявил, что компания выполнит все обязательства перед клиентами и партнёрами, несмотря на потерю права выполнять авиаперевозки. Александр Синельников отметил, что у авиакомпании достаточно средств для исполнения обязательств.

«Вижу комментарии с сомнениями, справимся ли мы со своими обязательствами и есть ли у нас деньги. Отвечу: да, вне всяких сомнений. «Ижавиа» — фактически миллиардер. И все обязательства будут выполнены», — написал в своих социальных сетях гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

Для продолжения полётов авиакомпании потребуется новый допуск регулятора

Как отмечают собеседники «Коммерсантa», если собственники захотят сохранить авиакомпанию, им придется заново получать новый сертификат эксплуатанта.

Эксперты рассматривают несколько вариантов дальнейшей судьбы «Ижавиа»:

Продажа компании как действующего бизнеса. В этом случае новый собственник сможет сохранить коллектив сотрудников и оформить новое разрешение на выполнение рейсов.

В этом случае новый собственник сможет сохранить коллектив сотрудников и оформить новое разрешение на выполнение рейсов. Продажа имущества авиакомпании. По словам ведущего специалиста Института экономики транспорта и транспортной политики Фёдора Борисова, наибольший интерес для потенциальных покупателей представляют два самолёта Boeing 737.

Продажу «Ижавиa» обсуждали еще весной 2026 года

В апреле 2026-го власти Удмуртии, владеющие «Ижавиa», объявили о намерении продать авиакомпанию и аэропорт в Ижевске.

Бывший глава республики Александр Бречалов объяснял это необходимостью обновления авиапарка. Как уточнял тогда экс-губернатор, эксплуатировать два Boeing 737 и три Як-42 становится все сложнее, а закупка новых российских самолетов МС-21 потребовала бы около 30 млрд рублей — это примерно четвертая часть бюджета республики.