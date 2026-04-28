«Вкусно — и точка» запускает Комбо совместно с Авто.ру: наборы можно будет купить на Автораздаче с 4 мая

С 4 по 31 мая 2026 года в сети «Вкусно — и точка» можно будет купить новое Комбо. В него войдут три бургера на выбор, картофель, пирожок и напиток. Кроме того, гостям будет доступен держатель для картофеля в машину за 1 рубль. Это Комбо — коллаборация с Авто.ру, приобрести его можно будет на Автораздаче.

В набор входят бургер, картофель, десерт и напиток

В пресс-службе «Вкусно — и точка» рассказали, что в состав Комбо Авто.ру входят:

Биг Хит, Гранд или Чикен Премьер;

средний картофель фри или картофель по-деревенски;

пирожок вишнёвый;

напиток на выбор.

За дополнительную плату можно выбрать большую порцию картофеля, молочные кофейные напитки и сезонный пирожок.

При покупке комбо, гости смогут получить держатель для картофеля и соуса — аксессуар крепится в подстаканник или на панель приборов и позволяет есть в дороге. Его стоимость составляет 1 рубль.

Приобрести комбо можно только на Автораздаче. Акция продлится до 31 мая — при условии, что держатели не закончатся раньше.

19% всех продаж приходится на Автораздачу

В пресс-службе «Вкусно — и точка» уточнили, что Автораздача остаётся одним из самых быстрых каналов продаж: среднее время обслуживания составляет 135 секунд. Сервис работает круглосуточно, за исключением одного часа на технический перерыв.

Автораздача представлена в каждом втором предприятии сети. Компания внедряет её при выходе в новые регионы и при открытии точек в действующих. В среднем по России гости на автомобилях делают около 7,5 млн заказов, что составляет 19% от общего числа заказов сети.

Держатель для картофеля добавит комфорта за рулём

Преимущество Автораздачи — отсутствие очередей, минимум взаимодействия с персоналом и максимум экономии времени, подчеркнул директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Денис Постоевикаких.

Руководитель Авто.ру Ксения Зарецкая уточнила, что держатель для картофеля и соуса, фиксирующийся в подстаканнике, выбран в качестве подарка не случайно. Он решает задачу перекуса в дороге и повышает комфорт за рулём.

Ранее сеть запускала «звёздные» комбо с актёрами

В последнее время «Вкусно — и точка» развивала формат «взрослых» комбо через коллаборации со звёздами. В мае 2023 года к выходу фильма «Вызов» сеть запустила набор от Милоша Биковича. В июне 2023 года в рамках той же коллаборации в меню появилось комбо от Юлии Пересильд.

В апреле 2025 года «Вкусно — и точка» представила комбо от Сергея Бурунова и Дмитрия Журавлёва: в него вошли Тройной чизбургер, наггетсы с приправой Шейк-Шейк, десерты и напитки.

20 апреля 2026 года сеть запустила комбо с участием Олеси Иванченко и Юрия Стоянова — впервые наборы от звёзд появились и в утреннем меню.

