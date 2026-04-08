«Вкусно — и точка» запускает комбо от Олеси Иванченко и Юрия Стоянова — наборы появятся в сети с 20 апреля

«Вкусно — и точка» запускает новые Комбо с участием Олеси Иванченко и Юрия Стоянова, сообщили в пресс-службе компании. Наборы будут доступны и в утреннем меню — но с другими позициями. Звёздные наборы появятся во всех предприятиях сети по России с 20 апреля 2026 года.

Покупателям предстоит выбрать лучшее комбо

Запуск новых комбо сопровождается соревнованием между двумя актёрами — победит тот, чьё Комбо выберут чаще. Проигравший будет выполнять особые задания каждые две недели. Итог подведут через шесть недель после старта.

В комбо Юрия Стоянова акцент сделан на классических позиций сети:

картофель фри с сыром Чеддер и беконом;

бургер Биг Хит;

напиток;

опционально — картофель по-деревенски с сыром и беконом.

Как отметил Юрий Стоянов, в Комбо он выбрал картофель фри с сыром и беконом и Биг Хит, так как это простые и понятные позиции, к которым хочется возвращаться.

В комбо Олеси Иванченко появится новая версия бургера:

бургер Тройной Фреш с тремя говяжьими бифштексами, сыром Чеддер, овощами и соусом;

картофель фри;

напиток на выбор.

Олеся Иванченко объяснила выбор именно таких позиций тем, что для неё важно сочетание вкуса, сытности и собственных предпочтений.

В утреннем меню у комбо будут другие позиции

Комбо актёров впервые добавят в утреннее меню: у «Вкусно — и точка» это время работы до 10:00, когда действует отдельное меню завтраков.

Утренний вариант Комбо Юрия Стоянова включает:

маффин с яйцом и свиной котлетой;

картофельный оладушек (опционально);

напиток.

Утренний вариант Комбо Олеси Иванченко:

Чикен Фреш Маффин;

картофельный оладушек (опционально);

напиток.

«Запуск Комбо — это возможность по-новому взглянуть на меню через вкусы наших героев и вовлечь гостей в игру», — отметила вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка» Дарья Назаркина.

По её словам, компания видит интерес к таким коллаборациям и продолжает развивать продукты, которые объединяют эмоции и качество бренда.

Контекст

Формат «звёздных комбо» «Вкусно — и точка» использует уже несколько лет. В мае 2023 года, к выходу фильма «Вызов», в меню появился набор от Милоша Биковича с бургером Биг Хит, картофелем фри, наггетсами и напитком. За три недели по всей стране продали почти 2 млн таких наборов.

В июне 2023 года, в рамках той же коллаборации, сеть выпустила комбо от Юлии Пересильд с Чикен Премьером, наггетсами, мороженым и напитком. Набор был доступен во всех предприятиях сети, включая доставку.

В апреле 2025 года «Вкусно — и точка» представила комбо от Сергея Бурунова и Дмитрия Журавлёва. Тогда в меню вошли Тройной чизбургер, наггетсы с приправой Шейк-Шейк, десерты и напитки.