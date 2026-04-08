«Вкусно — и точка» запускает комбо от Олеси Иванченко и Юрия Стоянова — наборы появятся в сети с 20 апреля

«Вкусно — и точка» запускает комбо от Олеси Иванченко и Юрия Стоянова — наборы появятся в сети с 20 апреляВпервые наборы будут доступны в утреннем меню
«Вкусно — и точка» запускает новые Комбо с участием Олеси Иванченко и Юрия Стоянова, сообщили в пресс-службе компании. Наборы будут доступны и в утреннем меню — но с другими позициями. Звёздные наборы появятся во всех предприятиях сети по России с 20 апреля 2026 года.
Покупателям предстоит выбрать лучшее комбо
Запуск новых комбо сопровождается соревнованием между двумя актёрами — победит тот, чьё Комбо выберут чаще. Проигравший будет выполнять особые задания каждые две недели. Итог подведут через шесть недель после старта.
В комбо Юрия Стоянова акцент сделан на классических позиций сети:
- картофель фри с сыром Чеддер и беконом;
- бургер Биг Хит;
- напиток;
- опционально — картофель по-деревенски с сыром и беконом.
Как отметил Юрий Стоянов, в Комбо он выбрал картофель фри с сыром и беконом и Биг Хит, так как это простые и понятные позиции, к которым хочется возвращаться.
В комбо Олеси Иванченко появится новая версия бургера:
- бургер Тройной Фреш с тремя говяжьими бифштексами, сыром Чеддер, овощами и соусом;
- картофель фри;
- напиток на выбор.
Олеся Иванченко объяснила выбор именно таких позиций тем, что для неё важно сочетание вкуса, сытности и собственных предпочтений.
В утреннем меню у комбо будут другие позиции
Комбо актёров впервые добавят в утреннее меню: у «Вкусно — и точка» это время работы до 10:00, когда действует отдельное меню завтраков.
Утренний вариант Комбо Юрия Стоянова включает:
- маффин с яйцом и свиной котлетой;
- картофельный оладушек (опционально);
- напиток.
Утренний вариант Комбо Олеси Иванченко:
- Чикен Фреш Маффин;
- картофельный оладушек (опционально);
- напиток.
«Запуск Комбо — это возможность по-новому взглянуть на меню через вкусы наших героев и вовлечь гостей в игру», — отметила вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка» Дарья Назаркина.
По её словам, компания видит интерес к таким коллаборациям и продолжает развивать продукты, которые объединяют эмоции и качество бренда.
Контекст
Формат «звёздных комбо» «Вкусно — и точка» использует уже несколько лет. В мае 2023 года, к выходу фильма «Вызов», в меню появился набор от Милоша Биковича с бургером Биг Хит, картофелем фри, наггетсами и напитком. За три недели по всей стране продали почти 2 млн таких наборов.
В июне 2023 года, в рамках той же коллаборации, сеть выпустила комбо от Юлии Пересильд с Чикен Премьером, наггетсами, мороженым и напитком. Набор был доступен во всех предприятиях сети, включая доставку.
В апреле 2025 года «Вкусно — и точка» представила комбо от Сергея Бурунова и Дмитрия Журавлёва. Тогда в меню вошли Тройной чизбургер, наггетсы с приправой Шейк-Шейк, десерты и напитки.