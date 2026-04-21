ROSTIC’S запускает новое комбо — с 21 апреля в сети появятся персонажи мультфильма «Лео и Тиг»

С 21 апреля в сети ROSTIC’S появилось новое комбо с персонажами мультфильма «Лео и Тиг». Как сообщили в пресс-службе компании, в набор вошли сразу 8 героев, включая леопарда Лео, тигрёнка Тига и нерпу Луфи. Запуск приурочили к выходу полнометражного фильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».

В набор входит напиток, картофель и блюдо на выбор

В пресс-службе ROSTIC’S рассказали, что в линейке нового комбо представлены восемь героев:

леопард Лео,

тигрёнок Тиг,

нерпа Луфи,

медведь Мапа Пандига,

конь Тенгри-Хан,

обезьяна Укун,

панда Джу,

рысь Редьяра.

У каждого персонажа есть собственная история и характер — информация о них содержится на специальных вкладышах, которые прилагаются к фигуркам.

Помимо игрушки, в набор входит напиток, маленький картофель и одно из блюд на выбор: чикенбургер, чизбургер, три наггетса или ай-ролл.

Компания обращает внимание на тему экологии

Вдохновением для нового комбо стал анимационный проект «Лео и Тиг» о путешествии героев на озеро Байкал, рассказала руководитель локального маркетинга и развития молодёжного сегмента ROSTIC’S Любовь Рысева.

По её словам, выбор коллекции соответствует принципу компании создавать игрушки с образовательной миссией, привлекающие внимание к экологии и заботе о природе.

Детские коллекции с игрушками — новый тренд

Запуск комбо с «Лео и Тиг» вписывается в общий тренд рынка: фастфуд-сети активно развивают детские коллекции с игрушками. В 2025 году ROSTIC’S уже выпустил три такие линейки — «Геройчики», «Фиксики» и «Смешарики».

Игрушки «Смешариков» выделялись среди других коллекций: фигурки состояли из нескольких элементов, которые можно было комбинировать между собой и таким образом собирать разные варианты персонажей.

Тренд поддерживают и другие сети быстрого питания. Например, «Вкусно — и точка», только за 2024 год сеть выпустила восемь коллекций Кидз Комбо примерно с 70 персонажами, а общий объём проданных игрушек и книг превысил 12 млн позиций.

Все рестораны KFC в России переименованы в ROSTIC’S

В январе 2026 года сеть ROSTIC’S полностью сменила название бренда KFC в России: компания «Юнирест» завершила переименование всех ресторанов, писал РБК. Бренд KFC приостановил работу в России в марте 2022 года, после чего бизнес приобрела компания «Смарт Сервис Лтд».

Сейчас сеть ROSTIC’S насчитывает 1303 ресторана в 74 регионах России: 67 точек принадлежат «Юнирест», остальные работают по франшизе.

В феврале 2026 года у одного из крупнейших франчайзи сети — ООО «Сити ресторантс» — сменился генеральный директор впервые за 20 лет. Компанию возглавила Натела Климова, ранее работавшая в компании, управлявшей сетью детских магазинов Mothercare в России.