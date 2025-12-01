Комбо со Смешариками появится в ROSTIC’S 2 декабря 2025-го

2 декабря ROSTIC’S запускает комбо-наборы с игрушками по мотивам анимационного сериала «Смешарики». Коллекция поступит во все рестораны сети, за исключением Якутска. Цена составит 299 рублей в ресторанах и 409 рублей — в доставке. Полгода назад комбо с игрушками «Смешариков» уже запускала сеть «Вкусно — и точка» — тогда набор стоил от 285 рублей.

Что входит в комбо ROSTIC’S и каких ждать игрушек

В коллекцию ROSTIC’S входят семь фигурок персонажей «Смешариков»: Крош, Ёжик, Нюша, Бараш, Совунья, Лосяш и Пин. Каждая игрушка состоит из сферического лица героя и отдельного съёмного скина, который надевается сверху. Эти элементы можно комбинировать между собой, создавая собственные вариации персонажей. Во вкладышах к комбо размещены идеи игр и примеры сочетаний деталей. Упаковка выполнена в фирменном стиле с изображением героев мультсериала.

Комбо в ресторанах ROSTIC’S предлагается в четырёх вариантах: Чикенбургер, Чизбургер, три наггетса или ай-ролл. В набор также входят маленькая порция картофеля фри, напиток и одна коллекционная игрушка. Стоимость комбо — 299 рублей.

Меню доставки отличается составом: Чизбургер де люкс, шесть наггетсов или шеф-ролл Джуниор, стандартный картофель фри и напиток. Цена набора в доставке — 409 рублей. В обоих случаях игрушка включена в каждый комбо-набор.

Концепция игрушек родилась до комбо

Концепцию игрушек с меняющимися образами разработали не в ROSTIC’S. В студии «Петербург», входящей в холдинг ГК «Рики» и занимающейся производством мультсериала, раньше делали макеты экспериментальных больших фигур персонажей. На макетах герои были собраны так, будто «менялись телами». На базе этой концепции и была создана коллекция для ROSTIC’S, в которой части фигурок можно комбинировать и собирать собственные варианты героев.

Акцент на семейном формате

В ROSTIC’S отмечают, что новые наборы ориентированы на семейную аудиторию. Деталями игрушек можно обмениваться и придумывать собственных персонажей, превращая покупку комбо в совместную игру.

«“Смешарики” объединяют сразу несколько поколений зрителей. Формат игрушек-конструкторов помогает развивать фантазию и вовлекать детей в совместное творчество с родителями», — сказала Любовь Рысева, руководитель локального маркетинга и развития молодёжного сегмента ROSTIC’S.

Для сравнения: цель запуска аналогичной коллекции во «Вкусно — и точка» ранее объясняли схожим образом.

«Мы тщательно подходим к выбору каждой коллекции, которая становится частью Кидз Комбо. “Смешарики” — культовые герои нескольких поколений. Яркие персонажи, добрые истории и глубокие смыслы учат детей важным ценностям, и мы рады, что они стали частью нашего набора. Уверена, что родители и дети получат самые приятные впечатления от новой коллекции игрушек», — комментировала Дарья Назаркина, старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке «Вкусно — и точка» на официальном сайте компании.

Контекст

Мультсериал «Смешарики» появился в 2004 году и стал популярен не только в России, но и получил широкое международное признание. Его перевели на 23 языка и показывали в 90 странах, а аудитория в Китае превысила российскую более чем в 12 раз.

«Смешарики» регулярно делают коллаборации с брендами и художниками, а в 2025 году вышло два детских комбо: в сети ресторанов «Вкусно — и точка» и теперь в ROSTIC’S.