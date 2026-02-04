Франчайзи Rostic’s сменила СEO — пост заняла Натела Климова

Крупный франчайзи сети Rostic’s ООО «Сити ресторантс» сменил генерального директора впервые за 20 лет, сообщает «Коммерсант». Новым CEO стала Натела Климова, ранее работавшая в Mothercare. Под управлением «Сити ресторантс» сейчас находится более 70 ресторанов Rostic’s по всей России.

В бэкграунде нового СЕО — косметический бизнес и управление 120 магазинами

2 февраля 2026 года Натела Климова возглавила ООО «Сити ресторантс», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. До этого — с 2006-го — пост генерального директора занимал владелец компании Анастасий Яхтанциди.

Ранее Натела Климова отвечала за недвижимость и развитие в компании «Монэкс Трейдинг», которая управляла сетью детских магазинов Mothercare в России. До ухода владельца международной франшизы — Alshaya Group — сеть насчитывала около 120 торговых точек. После смены собственника магазины были переименованы в Motherbear, а количество работающих точек сократилось до 22.

Помимо этого, Климова владеет 55% в ООО «Биолоджикал», работающем в сегменте оптовой торговли парфюмерией и косметикой. После выхода Alshaya Group из российского бизнеса она некоторое время работала в офисе холдинга в Дубае, а затем вернулась к управленческой деятельности в России.

Выручка франчайзи выросла до 7,5 млрд рублей в 2024 году

Rostic’s является одним из крупнейших франчайзи в России. Ранее сеть развивалась под брендом KFC, а после ухода компании из страны прошла ребрендинг. В настоящее время ООО «Сити ресторантс» управляет более чем 70 заведениями, тогда как общее число ресторанов Rostic’s в России превышает 1300.

По данным СПАРК, выручка ООО «Сити ресторантс» в 2024 году выросла на 6% год к году и достигла 7,5 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 335 млн рублей.

Смену руководства связывают с новым этапом роста после ребрендинга

Эксперт по розничному рынку Инна Гольфанд рассказала «Коммерсанту», что смена гендиректора связана с новым этапом развития «Сити ресторантс» после завершения ребрендинга. По её словам, после антикризисного периода компании обычно переходят к задачам роста, управлению недвижимостью и повышению эффективности бизнеса.

Основатель Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в комментарии «Коммерсанту» отмечает, что рынок общепита усиливает конкуренцию с сегментом готовой еды.

Контекст

Назначение нового руководителя происходит на фоне активного развития рынка общепита в России. По данным Точка Банка, в 2025 году сфера стала одним из лидеров по росту числа новых предпринимателей — +5,2% новых предпринимателей со среднемесячным оборотом 2,3 млн рублей. .

При этом рынок стремительно меняется: традиционные пиццерии и суши-бары теряют популярность, в то время как ускоряется рост форматов to go и доставки. Это усиливает конкуренцию и вынуждает игроков, включая крупные франчайзинговые сети, пересматривать операционные модели, ассортимент и стратегии роста.