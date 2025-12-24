Бизнес в России чаще выбирал сферу общепита в 2025-м

Ресторанный бизнес в 2025 году растёт быстрее других отраслей, выяснили аналитики Точка Банка. Число предпринимателей в сфере общепита увеличилось на 5,2%, тогда как в среднем по экономике — на 3,1%. В то же время структура рынка меняется: суши-бары и пиццерии теряют позиции, а формат доставки и кафе «to go» набирает обороты.

178 тыс. предпринимателей зашли в ресторанный бизнес

Точка Банка приводит данные реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП: на конец ноября 2025 года в сфере общественного питания зарегистрировано 178,8 тыс. предпринимателей. Это на 5,2% больше, чем годом ранее. Для сравнения: средний рост числа предпринимателей по другим отраслям составил 3,1%.

При этом число заведений на Яндекс Картах снизилось на 1,7%. Аналитики Точка Банка объясняют расхождение тем, что закрытые заведения могут долго оставаться в реестрах, а часть бизнеса прекращает работу без официальной ликвидации.

Обороты общепита выросли до 2,3 млн рублей в месяц

По данным клиентов Точка Банка, среднемесячный оборот заведений общепита в ноябре 2025 года составил 2,3 млн рублей. За год показатель вырос на 8,7%. Медианный оборот увеличился на 2,5% год к году.

После рекордных закрытий в пандемийном 2020 году (минус 4,2 тыс. организаций) рынок с 2021 года показывает почти непрерывный рост. Только в 2022 году фиксировался спад активности, но без массовой ликвидации юрлиц и ИП.

Суши-бары и пиццерии уступают доставке

По данным Яндекс Карт, на которые в исследовании ссылается Точка Банк, с начала 2025 года число суши-баров сократилось на 7,5%, а пиццерий — на 6,7%. За это же время количество ресторанов, наоборот, немного выросло — на 0,8%.

С 2019 года изменения ещё заметнее. В Москве доля пиццерий снизилась на 37,0%, а суши-баров — на 15,8%. В Санкт-Петербурге эти форматы чувствуют себя стабильнее и даже показали небольшой рост.

Формат «to go» становится всё популярнее в России

Предприниматели всё чаще выбирают формат «to go». Доля таких заведений выросла с 4,1% в 2019 году до 8,2% в ноябре 2025 года. Прирост с начала 2025 года составил 6,8%.

Карачаево-Черкессия стала лидером по росту формата «to go»*Точки продаж, где посетители могут быстро взять еду и напитки и отправиться дальше по своим делам.: за год число таких заведений в регионе выросло на 62,5%. Также больше всего кафе и точек без посадки сейчас в Воронежской области (14,7%), Волгоградской области (13,8%) и Северной Осетии (13,3%).

В городах федерального значения картина другая. Здесь по-прежнему доминируют классические заведения с залами и посадочными местами: в Санкт-Петербурге их доля достигает 95,9%, в Севастополе — 95,4%, в Москве — 95,2%.

Кавказ и Сибирь — лидеры по приросту бизнеса

Наибольший прирост общего количества предприятий в 2025 году зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — +15,2% с начала года. На втором месте — Сибирский федеральный округ с ростом на 6,1%.

Доля предпринимателей в общепите активнее всего растёт также в Северо-Кавказском (+7,0%) и Сибирском (+3,3%) округах. Аналитики Точка Банка связывают динамику с развитием внутреннего туризма.

Северо-Западный округ стал единственным, где доля предприятий снизилась — на 0,6%. Основное сокращение пришлось на Ленинградскую область (-15,0%), что связывают с ограничениями на продажу алкоголя после 23:00 в барах и буфетах в жилых домах.

В столицах — рестораны, в регионах — кафе

Самая высокая доля ресторанов зафиксирована в Санкт-Петербурге (37,0%) и Москве (36,6%). В регионах лидируют Вологодская область (25,6%), Тульская область (23,9%) и Чечня (24,3%).

Кафе чаще открывают в национальных республиках. В Бурятии доля кафе составляет 84,4%, в Кабардино-Балкарии — 83,3%, в Калмыкии — 83,2%.