Посещаемость общепита сократилась на 10% в 2026 году — россияне всё чаще выбирают готовую еду из магазинов

В первом полугодии 2026 года посещаемость заведений общественного питания в России снизилась на 6–10%, пишет «Коммерсант». Всё больше потребителей предпочитают покупать готовую еду в магазинах вместо походов в кафе и рестораны. При этом выручка заведений в отрасли продолжает расти за счёт повышения цен.

Число посетителей в общепите сократилось во всех сегментах

По данным «Коммерсанта», в январе—июне 2026-го количество чеков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось:

в пекарнях — на 10%;

в кафе — на 9%;

в заведениях быстрого питания — на 7%;

в кофейнях — на 6%;

в киосках с мороженым — на 6%.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», подтверждают снижение посещаемости заведений общественного питания в России. По оценкам аналитиков, число транзакций в среднем по рынку сократилось на 10–17%. Особенно заметный спад наблюдается у заведений, расположенных в торговых центрах.

Продуктовые сети усиливают давление на рынок общепита

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают снижение посещаемости с экономией потребителей на необязательных расходах. Дополнительную конкуренцию ресторанам и кафе создают продуктовые сети, которые активно расширяют ассортимент готовой еды.

По прогнозу Infoline, к концу 2026 года рынок готовой еды в России вырастет почти на 18%, до 1,32 трлн рублей с учётом НДС. Доля категории в общем объёме продаж продуктов питания увеличится с 3,8% до 4,1%.

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Рестораны компенсируют снижение трафика ростом цен

Несмотря на снижение посещаемости, выручка предприятий общественного питания продолжает расти. По данным Росстата, в январе—мае 2026 года оборот отрасли увеличился на 18% год к году и достиг 2,44 трлн рублей.

По данным производителя онлайн-касс «Эвотор», средний чек за год вырос:

в заведениях быстрого питания — на 18%, до 530 рублей;

в пекарнях — на 10%, до 259 рублей;

в кофейнях — на 7%, до 469 рублей;

в кафе — на 5%, до 845 рублей;

в киосках с мороженым — на 4%, до 354 рублей.

Эксперты «Коммерсанта» объясняют рост выручки повышением цен. По их словам, рестораны вынуждены увеличивать стоимость блюд и напитков из-за роста издержек практически по всем статьям расходов.

Заведения общепита закрываются чаще, чем открываются

В январе—июне 2026 года в России зарегистрировали 25,4 тыс. новых юридических лиц в сфере общественного питания — на 15,1% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». Одновременно число ликвидаций бизнеса в сегменте выросло ещё быстрее — на 31,1%, до 21,6 тыс. компаний.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что рост числа регистраций не отражает реальное количество новых заведений. По их мнению, многие компании создают новые юридические лица для оптимизации бизнеса после увеличения налоговой нагрузки, в том числе используя схемы дробления.

При этом, по оценке экспертов, реальный спрос на открытие новых заведений общественного питания за год сократился вдвое, а число закрытий продолжает расти. Предпосылок для выхода отрасли из кризиса до конца 2026 года аналитики пока не видят.