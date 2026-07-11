Мосбиржа переходит на 17-часовой режим работы на срочном рынке — платформа шла к этому почти два года

С 14 июля Московская биржа расширит время торгов на срочном рынке — до 17 часов в день, сообщила пресс-служба площадки. Теперь торговые сессии будут начинаться в 6:50 и заканчиваться в 23:50 по московскому времени. Ранее торги на срочном рынке проходили с 8:50 до 23:50.

С 14 июля инвесторы смогут торговать на два часа дольше

Биржа утвердила новый регламент торгов на срочном рынке*Срочный рынок — это сегмент финансовых рынков, где участники торгуют производными финансовыми инструментами (деривативами) с заранее определённым сроком исполнения сделок.. С 14 июля торги на срочном рынке будут проходить по следующему расписанию:

6:50–7:00 — аукцион открытия;

7:00–10:00 — утренняя торговая сессия;

10:00–19:00 — основная торговая сессия;

19:00–23:50 — вечерняя торговая сессия.

Таким образом, общее время торгов на срочном рынке вырастет с 15 до 17 часов в день. Увеличение торгового времени стало «долгожданным событием для рынка», к которому биржа шла почти два года, отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Для валютных фьючерсов в утренней сессии введут ценовые границы в 3%

В утренний период инвесторам будут доступны все инструменты срочного рынка, кроме опционов на валютные пары*Опцион на валютную пару — это финансовый контракт, который даёт его покупателю право купить или продать определённое количество валюты из заданной валютной пары по заранее оговорённому курсу.. При этом для фьючерсных контрактов*Фьючерсный контракт на валюту — это стандартизированный биржевой договор между двумя сторонами о покупке или продаже определённого количества иностранной валюты по заранее оговорённой цене. на валюту в рамках утренней сессии будут действовать ценовые границы в размере плюс-минус 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

С 18 июля валютные фьючерсы станут доступны в рамках дополнительной торговой сессии выходного дня. Для них установят аналогичные ценовые границы в 3%.

Торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 9:50 до 19:00 мск по стандартному расписанию.

В марте 2026-го срочный рынок перешёл на единую торговую сессию

С марта 2026 года срочный рынок Московской биржи работает в режиме единой торговой сессии (ЕТС) с расчётами Т+1. Это позволило синхронизировать расписание с другими рынками. Был отменён промежуточный клиринг, а основная клиринговая сессия*Клиринговая сессия — это биржей период, в течение которого клиринговая организация собирает данные обо всех сделках, заключённых за торговый день, и определяет итоговые обязательства участников друг перед другом. перенесена на конец торгового дня — с 23:50 на 0:30 мск.

Расчёты на срочном рынке проводятся на следующий расчётный день (Т+1) в 20:00 мск, при этом торги не останавливаются.

Контекст

Московская биржа последовательно расширяет доступ инвесторов к торгам. С 28 марта 2026 года площадка добавила в сессии выходного дня государственные и корпоративные облигации всех типов, включая бумаги, номинированные в юанях.

В сумме на дополнительной сессии будет доступно свыше 4000 инструментов.