Мосбиржа переходит на 17-часовой режим работы на срочном рынке — платформа шла к этому почти два года

Мосбиржа переходит на 17-часовой режим работы на срочном рынке — платформа шла к этому почти два годаУтренняя сессия будет начинаться в 6:50 — вместо 8:50
С 14 июля Московская биржа расширит время торгов на срочном рынке — до 17 часов в день, сообщила пресс-служба площадки. Теперь торговые сессии будут начинаться в 6:50 и заканчиваться в 23:50 по московскому времени. Ранее торги на срочном рынке проходили с 8:50 до 23:50.
С 14 июля инвесторы смогут торговать на два часа дольше
Биржа утвердила новый регламент торгов на . С 14 июля торги на срочном рынке будут проходить по следующему расписанию:
- 6:50–7:00 — аукцион открытия;
- 7:00–10:00 — утренняя торговая сессия;
- 10:00–19:00 — основная торговая сессия;
- 19:00–23:50 — вечерняя торговая сессия.
Таким образом, общее время торгов на срочном рынке вырастет с 15 до 17 часов в день. Увеличение торгового времени стало «долгожданным событием для рынка», к которому биржа шла почти два года, отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
Для валютных фьючерсов в утренней сессии введут ценовые границы в 3%
В утренний период инвесторам будут доступны все инструменты срочного рынка, кроме . При этом для на валюту в рамках утренней сессии будут действовать ценовые границы в размере плюс-минус 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
С 18 июля валютные фьючерсы станут доступны в рамках дополнительной торговой сессии выходного дня. Для них установят аналогичные ценовые границы в 3%.
Торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 9:50 до 19:00 мск по стандартному расписанию.
В марте 2026-го срочный рынок перешёл на единую торговую сессию
С марта 2026 года срочный рынок Московской биржи работает в режиме единой торговой сессии (ЕТС) с расчётами Т+1. Это позволило синхронизировать расписание с другими рынками. Был отменён промежуточный клиринг, а основная перенесена на конец торгового дня — с 23:50 на 0:30 мск.
Расчёты на срочном рынке проводятся на следующий расчётный день (Т+1) в 20:00 мск, при этом торги не останавливаются.
Контекст
Московская биржа последовательно расширяет доступ инвесторов к торгам. С 28 марта 2026 года площадка добавила в сессии выходного дня государственные и корпоративные облигации всех типов, включая бумаги, номинированные в юанях.
В сумме на дополнительной сессии будет доступно свыше 4000 инструментов.