Мосбиржа расширяет торги в выходные: с 28 марта инвесторам будут доступны государственные и корпоративные облигации

Московская биржа с 28 марта расширит список инструментов, доступных в сессии выходного дня. К торгам по субботам и воскресеньям допустят облигации всех типов — государственные и корпоративные, и в том числе бумаги, номинированные в юанях.

Более 4000 инструментов будут доступны пользователям по выходным

После изменения правил инвесторы смогут совершать сделки в выходные с теми же акциями и облигациями, что и в будние дни. В сумме на дополнительной сессии будет доступно свыше 4000 инструментов, включая ценные бумаги биржевых паевых инвестиционных фондов.

Сделки с облигациями в выходные будут проходить в стандартных режимах торгов. Сессия продлится с 09:50 до 19:00 по московскому времени.

Биржа также вводит ограничение на ценовые колебания: заявки в биржевом стакане — то есть заказы инвесторов на покупку и продажу бумаг — не смогут выходить за пределы 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Такая мера позволяет снизить риск резких ценовых колебаний и поддержать стабильность торгов, особенно в условиях более низкой ликвидности на выходных.

Интерес инвесторов растёт

Ранее площадка собиралась начать торги по выходным с более узкого списка бумаг — облигаций федерального займа и самых ликвидных корпоративных выпусков. Однако спрос со стороны частных инвесторов оказался выше ожиданий.

По словам директора по фондовому рынку и цифровым активам биржи Бориса Блохина, которые приводит Forbes, за последний год россияне вложили в облигации более 2 трлн рублей, а число счетов, на которых совершаются сделки с этими инструментами, в начале 2026 года стало больше на 50% по сравнению с прошлым годом.

Контекст

Для российского инвестиционного рынка 2025 год прошёл в условиях высокой ключевой ставки, из-за чего инвесторы предпочитали более предсказуемые инструменты. Основным источником доходности стали рублёвые облигации и фонды денежного рынка: они приносили более 25% годовых, а длинные ОФЗ — почти 30%. За 11 месяцев частные инвесторы вложили в долговые инструменты около 1,85 трлн рублей против 182 млрд рублей в акции.

Венчурный рынок также оставался сдержанным: количество сделок было минимальным, а инвесторы концентрировались на проектах с понятной экономикой — прежде всего в сфере ИИ, робототехники, MedTech и кибербезопасности.

Доход Московской биржи за 2025 год сократился на 25,06% и составила 59,4 млрд рублей. При этом комиссионные поступления выросли: плата пользователей инфраструктурой увеличилась почти на 25% — до 78,7 млрд рублей.