Московская биржа отчиталась о финансовых итогах за 2025-й: чистая прибыль сократилась на четверть — до 59,4 млрд ₽
Комиссионные доходы выросли почти на 25% на фоне активности инвесторов
Прибыль, оставшаяся после вычета всех расходов Московской биржи, по МСФО за прошлый год уменьшилась на 25,06% и достигла показателя 59,4 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опубликованный отчёт. При этом доходы с комиссий продолжили расти. Это произошло из-за заметного снижения поступлений с отданных в заём средств.
Доходы от комиссий выросли до 61% в 2025 году
Плата участников рынка за использование инфраструктуры биржи выросла почти на 25% — до 78,7 млрд рублей. В компании связывают рост с высокой активностью клиентов на рынке.
Однако снизилась разница между процентами, которые компания заработала на размещении денег, и процентами, которые заплатила по своим обязательствам — сразу на 39%. Показатель достиг уровня в 50 млрд рублей.
В 2025 году все доходы, которые биржа получала от своей основной деятельности — работы рынков, инфраструктуры и финансовых операций, составили 129 млрд рублей. Большая часть — это поступления от комиссии: их доля выросла до 61%.
Расходы Московской биржи выросли до 51 млрд рублей
Операционные расходы площадки выросли до 52 млрд рублей. Соотношение расходов и доходов составило 40,3%.
Прибыль, из которой исключены разовые или нетипичные расходы Московской биржи, по итогам 2025 года оказалась равна 57,6 млрд рублям. К подобным тратам относятся налоговые корректировки, штрафы, судебные выплаты, а также крупные инвестиции, которые были внесены разово.
Размер собственных средств компании — то есть активов и денег, которые принадлежат компании и не являются долговыми, — достиг 209 млрд рублей. На конец отчётного периода у биржи отсутствовали долговые обязательства.
Инвесторы вложили в ценные бумаги 256,9 млрд рублей за февраль 2025 года
На фоне оживления на рынке вырос объём инвестиций со стороны частных инвесторов. В феврале 2026 года объём инвестиций частных инвесторов в ценные бумаги составил 256,9 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем месяцем ранее. Основной объём средств был направлен в облигации — 190,7 млрд рублей, что почти вдвое больше показателя января.
В паевые инвестиционные фонды инвесторы направили 52,1 млрд рублей, что на 16,3% больше, чем месяцем ранее. Вложения в акции достигли 14,2 млрд рублей — примерно в 20 раз больше, чем в январе.
Контекст
К концу 2025 года число частных инвесторов в России приблизилось к 40 млн, а общее количество брокерских счетов — почти к 75 млн. Аналитики отмечают омоложение аудитории: доля инвесторов 18–19 лет среди новых участников выросла с 8,2% до 13,3%, а среди всех инвесторов — с 1,9% до 3,7%.
Основной аудиторией фондового рынка остаются люди 20–34 лет, хотя их доля немного сократилась. При этом мужчины продолжают совершать значительно больше операций, чем женщины — почти в три раза чаще, а средний размер сделки за год увеличился на 41%.
Структура торгов также изменилась: доля операций с акциями снизилась, тогда как фьючерсы впервые стали крупнейшим сегментом по обороту, заняв 54,2% сделок, против 37,4% у акций.
