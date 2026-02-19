Молодёжь активно выходит на биржу — доля 18–19-летних инвесторов выросла до 13,3% по итогам 2025 года

Основная аудитория фондового рынка — инвесторы 20-34 лет

По наблюдениям Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета и «Т-Инвестиций» заметные изменения произошли в младшей возрастной группе. Среди новых инвесторов доля 18–19-летних увеличилась с 8,2% до 13,3%. Среди всех инвесторов их доля выросла с 1,9% до 3,7%.

Основной аудиторией остаются инвесторы 20–34 лет, однако их доля снизилась с 41% до 39% год к году. В группе 35–44 лет показатель сократился с 29,2% до 28,6%. В категории 45–54 лет изменения были минимальными — 16,8% против 16,6% годом ранее. Доля инвесторов 55+ выросла с 10,7% до 11,27%.

Мужчины совершают почти втрое больше сделок

Как выяснили аналитики, в 2025 году гендерная структура аудитории практически не изменилась: мужчины составляют 54,6% инвесторов, женщины — 45,4%.

Мужчины по итогам 2025-го совершали в среднем 23,5 сделки против 22,6 годом ранее. У женщин показатель вырос с 7,8 до 8 сделок. Таким образом, мужчины по-прежнему совершают почти в три раза больше операций.

Средний размер сделки увеличился на 41%

Частота торгов в 2025 году изменилась незначительно: среднее число сделок на одного инвестора выросло на 3,9%. Средний размер сделки увеличился на 41% год к году.

Структура операций заметно сместилась. Доля сделок с российскими акциями сократилась с 56,8% до 37,4%, тогда как доля фьючерсов выросла с 36,1% до 54,2% и вышла на первое место по обороту. Количество трейдеров на срочном рынке увеличилось на 44%, а число инвесторов на рынке акций сократилось примерно на 13%. Доля фондов выросла с 5,5% до 6,3%, облигаций — с 1,2% до 1,8%. Валюта, драгоценные металлы и опционы сохранили минимальную долю.

Изменения затронули и распределение по секторам:

финансовый сектор — рост с 22% до 30%;

альтернативные инструменты — рост с 17% до 26%;

потребительский сектор — снижение с 7% до 3%;

ИТ — снижение с 7% до 3%;

промышленность — снижение с 4% до 1%;

сырьевой сектор — снижение с 26% до 22%;

энергетика — снижение с 13% до 9%.

В 2026 году ожидается рост оборотов в акциях

Директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский сообщил, что в 2025 году инвесторы адаптировались к высоким ставкам и неопределенности, что отразилось на структуре оборотов.

По его словам, в 2026 году ожидается рост оборотов в акциях на фоне восстановительного роста рынка. Он также отметил приток молодых инвесторов, для которых фондовый рынок становится привычным финансовым инструментом.