Молодёжь активно выходит на биржу — доля 18–19-летних инвесторов выросла до 13,3% по итогам 2025 года
Доля молодых инвесторов на бирже выросла на 5% в 2025 году
К концу 2025 года число инвесторов в России приблизилось к 40 млн человек, а брокерских счетов — почти к 75 млн. По данным исследования «Т-Инвестиций», рынок заметно помолодел: доля 18–19-летних среди новых инвесторов выросла до 13,3%. Фьючерсы, как сообщается, впервые вышли на первое место по обороту и обогнали акции.
Основная аудитория фондового рынка — инвесторы 20-34 лет
По наблюдениям Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета и «Т-Инвестиций» заметные изменения произошли в младшей возрастной группе. Среди новых инвесторов доля 18–19-летних увеличилась с 8,2% до 13,3%. Среди всех инвесторов их доля выросла с 1,9% до 3,7%.
Основной аудиторией остаются инвесторы 20–34 лет, однако их доля снизилась с 41% до 39% год к году. В группе 35–44 лет показатель сократился с 29,2% до 28,6%. В категории 45–54 лет изменения были минимальными — 16,8% против 16,6% годом ранее. Доля инвесторов 55+ выросла с 10,7% до 11,27%.
Мужчины совершают почти втрое больше сделок
Как выяснили аналитики, в 2025 году гендерная структура аудитории практически не изменилась: мужчины составляют 54,6% инвесторов, женщины — 45,4%.
Мужчины по итогам 2025-го совершали в среднем 23,5 сделки против 22,6 годом ранее. У женщин показатель вырос с 7,8 до 8 сделок. Таким образом, мужчины по-прежнему совершают почти в три раза больше операций.
Средний размер сделки увеличился на 41%
Частота торгов в 2025 году изменилась незначительно: среднее число сделок на одного инвестора выросло на 3,9%. Средний размер сделки увеличился на 41% год к году.
Структура операций заметно сместилась. Доля сделок с российскими акциями сократилась с 56,8% до 37,4%, тогда как доля фьючерсов выросла с 36,1% до 54,2% и вышла на первое место по обороту. Количество трейдеров на срочном рынке увеличилось на 44%, а число инвесторов на рынке акций сократилось примерно на 13%. Доля фондов выросла с 5,5% до 6,3%, облигаций — с 1,2% до 1,8%. Валюта, драгоценные металлы и опционы сохранили минимальную долю.
Изменения затронули и распределение по секторам:
- финансовый сектор — рост с 22% до 30%;
- альтернативные инструменты — рост с 17% до 26%;
- потребительский сектор — снижение с 7% до 3%;
- ИТ — снижение с 7% до 3%;
- промышленность — снижение с 4% до 1%;
- сырьевой сектор — снижение с 26% до 22%;
- энергетика — снижение с 13% до 9%.
В 2026 году ожидается рост оборотов в акциях
Директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский сообщил, что в 2025 году инвесторы адаптировались к высоким ставкам и неопределенности, что отразилось на структуре оборотов.
По его словам, в 2026 году ожидается рост оборотов в акциях на фоне восстановительного роста рынка. Он также отметил приток молодых инвесторов, для которых фондовый рынок становится привычным финансовым инструментом.
- «Самолёт» не получит 50 млрд ₽: правительство отказало девелоперу в льготном кредите — но рассматривает другие меры Правительство отказало девелоперу «Самолёт» в господдержке 19 февраля 2026, 11:45
- Производитель протезов Steplife завершил pre-IPO — компания привлекла 200 млн ₽ при участии 100 инвесторов Производитель протезов Steplife привлёк 200 млн ₽ на pre-IPO 18 февраля 2026, 19:05
- Экономика России сохраняет ресурсы для роста в 2026 году — несмотря на прогнозируемую краткосрочную рецессию Крепкий рубль — главный фактор снижения инфляции в 2026 году 17 февраля 2026, 22:30
- Ozon расширяет работу на долговом рынке: совет директоров утвердил программу облигаций на 100 млрд ₽ Ozon запускает программу облигаций на 100 млрд ₽ 17 февраля 2026, 21:14