Инвестиции в России: итоги 2025 года и ожидания 2026-го

2025 год для российского инвестиционного рынка прошёл в режиме адаптации к высокой ставке и неопределённому внешнему фону. Частные инвесторы сделали ставку на предсказуемую доходность, а рынок акций и венчурный сегмент остались в фазе ожидания. В 2026 год рынок входит с осторожным оптимизмом — инвесторы рассчитывают на снижение ключевой ставки, но не ждут быстрого возвращения к рисковым стратегиям.

Рублёвые облигации — базовый актив для частных инвесторов

В течение 2025 года именно долговые инструменты сформировали основу инвестиционных стратегий частных инвесторов. Высокая ключевая ставка и слабая динамика акций сделали рублёвые облигации и фонды денежного рынка главным источником доходности, тогда как рисковые сегменты оставались вторичными.

По оценке Василия Карпунина, руководителя направления информационно-аналитического контента Альфа-Инвестиции, инвесторы системно выбирали инструменты, позволяющие зарабатывать без необходимости компенсировать волатильность.

«Длинные ОФЗ позволили заработать почти 30%. Фонды денежного рынка и флоатеры позволили уверенно обойти по доходности акции», — отмечает Василий Карпунин, руководитель направления информационно-аналитического контента Альфа-Инвестиции.

Софья Донец, главный экономист Т-Инвестиций, также подчёркивает, что долговой рынок оказался наиболее эффективным в текущей фазе цикла. По её словам, облигации лучше других активов отрабатывали ожидания будущего смягчения денежно-кредитной политики.

«2025 год, как мы и ожидали год назад, стал годом рублевых облигаций. Этот класс активов позволил заработать инвесторам доходность выше 25% годовых при умеренном уровне рисков, а при активном управлении — и выше 30-35%. Актив традиционно показывает хорошие результаты в цикле снижения ставок», — поясняет Софья Донец, главный экономист Т-Инвестиций.

Крепкий рубль стал главным макроэкономическим сюрпризом года

Одним из ключевых факторов, повлиявших на инвестиционные решения в 2025 году, стало поведение рубля. Большинство прогнозов исходило из сценария ослабления национальной валюты, однако фактическая динамика оказалась противоположной и потребовала пересмотра ожиданий.

Василий Карпунин, руководитель направления информационно-аналитического контента Альфа-Инвестиции, обращает внимание, что валютный фактор выбивался из стандартных рыночных сценариев и усиливал неопределённость.

«Большинство прогнозов — как рыночных, так и модельных — предполагали его ослабление, но реальность оказалась иной. В 2025 году рубль стал одной из самых сильных валют мира среди крупных экономик. С начала года он укрепился по отношению к китайскому юаню на 20%», — подчёркивает эксперт Василий Карпунин из Альфа-Инвестиций.

При этом влияние геополитики на рынок в течение года оставалось определяющим. По оценке Василия Карпунина, именно внешнеполитические новости вызывали наиболее резкие колебания на рынке акций — и эта чувствительность, вероятно, сохранится и в 2026 году.

Рынок акций так и не вышел из стагнации

Несмотря на отдельные успешные истории, рынок акций в 2025 году в целом не смог показать устойчивого роста. Высокие ставки, давление на корпоративные прибыли и геополитическая неопределённость продолжали ограничивать интерес инвесторов к рисковым активам.

Софья Донец отмечает, что рост концентрировался лишь в отдельных сегментах, а не в рынке в целом.

«Лучше других показали себя цены акций секторов финансов и телекома — около 20% по индексу полной доходности с дивидендами, а также отдельные компании разных секторов с контрциклическими драйверами», — поясняет главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

Тяжелее всего, по мнению эксперта, год сложился для ИТ-сектора, особенно разработчиков ПО. По словам Софьи Донец, в целом весь бизнес, ориентированный на инвестиционный спрос, был под давлением в 2025 году на фоне высоких ставок и торможения экономики.

IPO оставались редкими, а долговой рынок — активным

По сравнению с 2024 годом количество IPO на российском рынке снизилось отличие от 2024 года, и так и не стало полноценным источником привлечения капитала. Большую часть года компании не были готовы выходить на публичный рынок из-за низких оценок и ограниченного спроса на риск.

По оценке Василия Карпунина, ключевым событием года стало размещение ДОМ.РФ, которое выделялось масштабом и качеством эмитента.

«Самым крупным оказалось размещение ДОМ.РФ (25 млрд руб.) — это устойчивая компания финансового сектора, которая успешно растёт и развивается. Дивидендная доходность в 2026 году может быть около 13,5%», — отмечает Василий Карпунин, руководитель направления информационно-аналитического контента Альфа-Инвестиций.

Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец подчёркивает, что важность этого IPO заключалась не только в объёме, но и в структуре спроса.

«Важен тут и размер, и структура спроса с достаточной долей институциональных инвесторов и то, что это размещение может открыть череду размещения достаточно привлекательных госкомпаний», — подчеркнула эксперт Софья Донец.

На фоне слабой активности IPO рынок облигаций, напротив, демонстрировал устойчивый рост — компании всё чаще выбирали долговые инструменты как основной канал привлечения финансирования.

Частные инвесторы сознательно сократили долю акций в портфелях

Структура розничных портфелей в 2025 году отражает сдвиг в сторону защитных стратегий. По данным Мосбиржи, приток средств в облигации существенно превысил вложения в акции и фонды.

Эксперт Василий Карпунин подчёркивает, что этот тренд был устойчивым, а не разовым.

«В 2025 году объём притока средств на рынок облигаций от частных инвесторов вновь был существенно выше, чем по остальным сегментам. По данным Мосбиржи, за 11 месяцев физлица вложили в долговой рынок 1,85 трлн руб. против 182 млрд руб. в акции и 100 млрд руб. в БПИФы», — отмечает Василий Карпунин, руководитель направления информационно-аналитического контента Альфа-Инвестиций.

Эксперт Софья Донец добавляет, что в результате доля акций в портфелях заметно сократилась, а поведение инвесторов стало более прагматичным.

«Доля акций в розничных портфелях снизилась до 35% против исторических средних более 45% — в пользу облигаций и фондов денежного рынка. Российский инвестор весьма рационален и “идет за доходностью"», — поясняет Софья Донец, эксперт Т-Инвестиций.

Венчурный рынок провёл год в режиме затишья

Венчурный сегмент в 2025 году оставался одним из самых сдержанных. Количество сделок было минимальным, а инвесторы сосредоточились на узком наборе направлений с прикладной ценностью и понятной экономикой.

Иван Сезонов, управляющий партнёр фонда Iskra Ventures, подчёркивает, что рынок не пережил качественного перелома.

«Продолжается период затишья, 2025 год не принес значимых изменений. В разрезе венчура — количество сделок минимально», — уточняет Иван Сезонов, управляющий партнёр фонда Iskra Ventures.

По словам Ивана Сезонова, интерес инвесторов сохранялся к ИИ, автономным системам, робототехнике, MedTech и кибербезопасности, тогда как b2c-сервисы и e-commerce утратили привлекательность.

Эксперты MTS StartUp Hub подтверждают, что венчурный рынок окончательно перешёл в режим строгой селекции.

«Общее количество сделок и совокупный объем инвестиций сократились, однако это скорее отражает рост избирательности инвесторов, чем системный спад активности, — отмечают в MTS StartUp Hub.

В 2026 год рынок входит с осторожным оптимизмом

Ожидания на 2026 год связаны прежде всего с динамикой ключевой ставки и внешнеполитическими факторами. Эксперты не прогнозируют резкого роста активности, но допускают постепенное улучшение условий для отдельных классов активов.

По оценке Василия Карпунина, снижение ставки может поддержать как рынок акций, так и длинные облигации.

«Действия Центробанка могут привести к снижению ключевой ставки к концу 2026 года до 12–13%. Это позитивно как для акций, так и для облигаций с фиксированным купоном (особенно наиболее длинных выпусков ОФЗ)», — отмечает Василий Карпунин, руководитель направления информационно-аналитического контента Альфа-Инвестиций.

По его словам, рынок находится в ожидании отдачи от индекса МосБиржи с учётом дивидендов более 20%, а также от длинных ОФЗ — 20–25%.

Иван Сезонов, управляющий партнёр фонда Iskra Ventures, ожидает схожей динамики и в венчурном сегменте, однако возвращения к массовым инвестициям ждать не стоит.

«Мы ожидаем постепенного оживления рынка венчурных инвестиций вместе с продолжением снижения ключевой ставки в 2026 году», — резюмирует эксперт Иван Сезонов.

По оценке экспертов MTS StartUp Hub, инвестиционная активность в 2026 году с высокой вероятностью сместится в сегмент M&A и вторичных сделок. Выход на публичный рынок будет доступен преимущественно компаниям, уже доказавшим свою экономическую зрелость и предсказуемость финансовых показателей.

Ключевыми факторами инвестиционных решений останутся доступ к технологиям и квалифицированным кадрам, динамика внутреннего корпоративного спроса, масштабируемость решений и прозрачность регуляторной среды.