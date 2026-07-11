Китай может ограничить иностранцам доступ к передовым ИИ-моделям — российский бигтех не видит повода для паники

Власти Китая могут ограничить доступ иностранных пользователей к будущим языковым ИИ-моделям, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. По данным агентства, Министерство коммерции КНР уже обсудило инициативу с крупнейшими технологическими компаниями страны — Alibaba, ByteDance и Z.ai. Опрошенные Russian Business эксперты и представители IT-компаний считают, что российский бизнес не зависит критически от зарубежных нейросетей, но отмечают: компаниям стоит заранее готовить резервные сценарии работы.

Ограничения затронут только новые модели

Источники Reuters утверждают, что обсуждаемые меры касаются только языковых моделей, которые ещё не вышли на рынок, а не уже доступных сервисов. Кроме того, власти Китая рассматривают возможность ужесточить ответственность за утечку или кражу ИИ-технологий, приравняв такие нарушения к угрозам национальной безопасности.

Ещё одно направление обсуждения — ограничения на финансирование китайских ИИ-стартапов. Когда именно могут принять эти меры, Reuters не уточняет.

Бигтех в России берёт китайские модели для прототипов — но ключевые продукты строит на своих решениях

Опрошенные Russian Business эксперты не считают возможные ограничения критичными для российских компаний. По их словам, китайские open-source-модели применяются для разработки программного обеспечения, работы с текстами и документами, клиентской поддержки и автоматизации внутренних процессов, однако редко становятся единственной технологической основой продукта.

Руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин рассказал Russian Business, что для большинства российских компаний китайские LLM стали дополнением к западным и отечественным моделям, а не их единственной альтернативой.

«Чаще всего китайские решения используют для разработки, работы с текстами и документами, а также для клиентской поддержки и автоматизации внутренних процессов», — отметил руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.

С этой оценкой согласен и менеджер продуктов AI-платформы Selectel Антон Малышев. По его словам, китайские open-source-модели используются не для какого-то одного сценария, а как универсальный инфраструктурный слой для разных задач.

«Они показывают хорошее соотношение качества, стоимости и доступности, их можно развернуть локально в контуре компании, дообучать под внутренние данные и не передавать чувствительную информацию во внешний API», — сказал менеджер продуктов AI-платформы Selectel Антон Малышев.

Источник Russian Business в крупной IT-компании отметил, что ограничения могут создать сложности лишь в краткосрочной перспективе. Компаниям, которые используют самые современные китайские модели, возможно, придётся ждать появления альтернатив или самостоятельно воспроизводить отдельные технологические решения, что увеличит стоимость разработки.

При этом, по словам собеседника, критической зависимости от онлайн-доступа к зарубежным моделям у большинства российских компаний нет.

«Уже опубликованные open-weight-модели можно разворачивать в собственной инфраструктуре, дообучать и использовать независимо от внешних поставщиков», — сообщил Russian Business источник на IT-рынке.

Ставка сделана на собственные модели — правда, созданные на зарубежных open-source-решениях

Крупные российские IT-компании рассказали Russian Business, что используют внешние ИИ-модели в основном для исследований, тестирования и отдельных прикладных задач. При этом ключевые продукты они строят на собственных разработках и контролируемой инфраструктуре.

В Авито сообщили, что компания развивает собственную экспертизу в генеративном ИИ и адаптирует open-source-модели под задачи платформы, — так появились модели A-Vibe и A-Vision. На первом этапе они создавались на базе open-source-решений, после чего были дополнительно обучены, адаптированы для русского языка и получили собственный токенизатор.

В МТС сообщили Russian Business, что собственные ИИ-модели используются в телеком-продуктах компании. Они лежат в основе сервиса защиты от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник», решений для детской и семейной безопасности, а также голосовых технологий VoiceTech.

В RUTUBE рассказали, что применяют ИИ для премодерации контента, рекомендательных алгоритмов и рекламного движка. При этом компания использует open-source-решения, чтобы не зависеть от одного поставщика.

«Мы опираемся на open-source-решения, поскольку такой подход даёт доступ к разным моделям и снижает зависимость от одного поставщика. Уход одного игрока не останавливает разработку, так как есть альтернативы», — сообщили в RUTUBE.

Сильнее всего ограничения затронут небольшие компании

По оценке Авито, возможные ограничения со стороны китайских разработчиков затронут далеко не весь рынок. Крупные компании с собственными ИИ-командами, инфраструктурой и опытом разработки смогут адаптироваться быстро.

«Сложнее будет тем, кто не может разрабатывать модели с нуля: студентам, независимым исследователям, стартапам, малому и среднему бизнесу, а также компаниям, которые используют внешние модели как основу для своих ИИ-сервисов», — подчеркнули в Авито.

Менеджер продуктов AI-платформы Selectel Антон Малышев подчеркнул: уровень риска зависит не столько от размера компании, сколько от архитектуры её ИИ-сервисов. Если продукт критически зависит от одной языковой модели, переход на альтернативу потребует времени и дополнительных затрат.

«Замедление обновления AI-систем, рост стоимости альтернатив, необходимость миграции на другие модели, повторное тестирование качества и безопасности, а также риск привязки к стеку одного поставщика», — перечислил Антон Малышев возможные последствия ограничений.

Компании советуют заранее готовить резервную архитектуру

Менеджер продуктов AI-платформы Selectel Антон Малышев рекомендует компаниям заранее проектировать ИИ-инфраструктуру так, чтобы её можно было быстро перевести на другую модель. Для этого, по его словам, стоит локально разворачивать open-weight-модели, использовать российских облачных провайдеров как основной или резервный канал, а также хранить данные, промпты, векторные базы, бизнес-логику и результаты дообучения вне внешней AI-платформы.

«Модель должна быть заменяемым компонентом, а не ядром всей системы», — отметил Антон Малышев.

Похожего подхода придерживаются и в RUTUBE. В компании считают, что использование open-source-решений снижает зависимость от одного поставщика и позволяет при необходимости перейти на альтернативные модели.

«Уход одного игрока не останавливает разработку, так как есть альтернативы», — сообщили в RUTUBE.

Контекст

После выхода модели DeepSeek R1 китайские ИИ-разработчики заметно усилили позиции на мировом рынке. По данным Reuters, интерес компаний к китайским моделям вырос благодаря их высокой производительности и более низкой стоимости по сравнению с рядом зарубежных аналогов.

Параллельно в России формируется собственная модель регулирования искусственного интеллекта. 8 июля 2026 года Госдума во втором и третьем чтении приняла закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации».