«Больше 140 тыс. рублей»: «Вкусно — и точка» повысила зарплаты сотрудников на 40–50%Это помогло сети снизить текучку кадров и даже вернуть ранее уволившихся сотрудников
В 2025 году сеть ресторанов «Вкусно — и точка» увеличила заработные платы сотрудников до 40–50% в ряде регионов, сообщил ТАСС гендиректор компании Олег Пароев. Новая система мотивации сделала доходы персонала выше средних по отрасли, а заработок в Москве у некоторых работников превысил 140 тыс. рублей. Вложения привели к снижению текучки и ускорению обслуживания гостей.
Зарплаты во «Вкусно — и точка» — выше средних по отрасли
Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал, что в прошлом году сеть внедрила новую систему мотивации сотрудников — она, в том числе, подразумевала увеличение ставок до 40–50%.
Мера помогла снизить текучку кадров и увеличить скорость обслуживания посетителей, а зарплаты сотрудников стали выше, чем в среднем по отрасли.
«Многие не верят, что сотрудники в Москве действительно могут зарабатывать больше 140 тысяч рублей — какое-то время назад даже ходили мемы со сравнением зарплат ИТ-специалистов и наших работников», — отметил CEO «Вкусно — и точка» Олег Пароев.
Бывшие сотрудники охотно возвращаются на старые места
Финансовые вливания также помогли привлечь новичков и удержать действующий персонал — за счёт этого предприятия стали укомплектованы лучше, чем в прошлом году.
Важным достижением Пароев считает возвращение уволившихся ранее людей. По его мнению, это означает, что в компании хорошая рабочая атмосфера, и руководство «всё делает правильно».
Контекст
Ранее сеть «Вкусно — и точка» добавила в приложение возможность округлять сумму заказа. Деньги направляют в благотворительный фонд «Семья вместе» для поддержки семей с детьми, проходящими длительное лечение.
Покупатели могут округлить чек до числа, кратного 10, 50, 100 или 1000 рублей.