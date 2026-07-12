Менее 20% российских компаний нанимают подростков — обычно им предлагают работу курьерами, официантами и продавцами

Летом 2026 года подростков готовы принять на работу 17% российских компаний: 7% предлагают официальное трудоустройство, ещё 10% — стажировки. По данным результатов опроса SuperJob, чаще всего несовершеннолетним предлагают позиции курьеров, официантов и продавцов. При этом малый бизнес сотрудничает с несовершеннолетними менее активно, чем крупные компании.

Число самозанятых подростков в России составило 608 тыс. — за год их количество выросло на 70% Большинство несовершеннолетних предпринимателей занимаются торговлей на маркетплейсах Читайте также

Крупные компании нанимают подростков охотнее

Результаты исследования показали, что размер компании напрямую влияет на её готовность брать на работу или стажировку подростков.

Так, крупный бизнес располагает ресурсами для адаптации и обучения новичков. Среди компаний со штатом от 100 человек подростков принимают 24% работодателей.

Малый бизнес ведёт себя в этом вопросе осторожнее — лишь 11% фирм готовы тратить время на школьников.

В топе вакансий — курьеры и продавцы

Согласно данным Superjob, чаще всего несовершеннолетним предлагают работу курьером, продавцом, промоутером, официантом и сотрудником заведений общепита.

Подростки тоже охотно откликаются на эти должности, а также на вакансии разнорабочих, сборщиков заказов и работников торгового зала.

Аналитики отмечают: современные подростки начинают зарабатывать раньше. По данным недавнего опроса, 23% родителей сказали, что их дети подрабатывали в учебном году, а 27% — что дети планируют найти подработку летом 2026 года.